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Путин поручил предусмотреть проект по развитию детского здравоохранения - РИА Новости, 06.08.2024
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11:58 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/putin-1964362429.html
Путин поручил предусмотреть проект по развитию детского здравоохранения
Путин поручил предусмотреть проект по развитию детского здравоохранения - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил предусмотреть проект по развитию детского здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству России предусмотреть формирование и реализацию федерального проекта по развитию детского здравоохранения. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:58
2024-08-06T11:58
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России предусмотреть формирование и реализацию федерального проекта по развитию детского здравоохранения. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья"... предусмотреть формирование и реализацию федерального проекта по развитию детского здравоохранения", - говорится в документе. Доклад следует подготовить до 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский и замминистра спорта РФ Александр Никитин.
https://rsport.ria.ru/20240806/putin-1964356743.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил предусмотреть проект по развитию детского здравоохранения

Путин поручил предусмотреть реализацию федпроекта по детскому здравоохранению

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России предусмотреть формирование и реализацию федерального проекта по развитию детского здравоохранения.
Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Вчера, 11:46
«
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья"... предусмотреть формирование и реализацию федерального проекта по развитию детского здравоохранения", - говорится в документе.
Доклад следует подготовить до 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский и замминистра спорта РФ Александр Никитин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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