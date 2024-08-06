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Путин поручил обеспечить обоснованные размеры экологического сбора - РИА Новости, 06.08.2024
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11:54 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/putin-1964360649.html
Путин поручил обеспечить обоснованные размеры экологического сбора
Путин поручил обеспечить обоснованные размеры экологического сбора - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил обеспечить обоснованные размеры экологического сбора
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить установление с 2025 года экономически обоснованных размеров ставок экологического сбора. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:54
2024-08-06T11:54
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить установление с 2025 года экономически обоснованных размеров ставок экологического сбора. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "экологическое благополучие" ...обеспечить установление начиная с 2025 года экономически обоснованных размеров ставок экологического сбора", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин.
https://ria.ru/20240806/patrushev-1964337591.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить обоснованные размеры экологического сбора

Путин поручил установить экономически обоснованные размеры экологического сбора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить установление с 2025 года экономически обоснованных размеров ставок экологического сбора.
Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля.
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Вчера, 10:29
«
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "экологическое благополучие" ...обеспечить установление начиная с 2025 года экономически обоснованных размеров ставок экологического сбора", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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