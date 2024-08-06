Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил Счетной палате оценить эффективность расходов на нацпроекты - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/putin-1964357276.html
Путин поручил Счетной палате оценить эффективность расходов на нацпроекты
Путин поручил Счетной палате оценить эффективность расходов на нацпроекты - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил Счетной палате оценить эффективность расходов на нацпроекты
Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать эффективность расходов на мероприятия по национальным проектам с использованием... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:46
2024-08-06T11:46
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744528469_613:684:3036:2047_1920x0_80_0_0_cc8d8660c126dc24059d733cf9982424.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать эффективность расходов на мероприятия по национальным проектам с использованием отечественных технологий. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития опубликован на сайте Кремля. "Счетной палате Российской Федерации провести анализ эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных национальными проектами, в части, касающейся использования при такой реализации отечественных технологий, оборудования, материалов, работ и услуг", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 марта 2025 года, далее - один раз в год. Ответственным назначен председатель Счетной палаты Борис Ковальчук.
https://ria.ru/20240806/putin-1964353078.html
https://ria.ru/20240806/putin-1964355177.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744528469_983:864:2561:2047_1920x0_80_0_0_9eb65ae36a11802d54c2489605ca8ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил Счетной палате оценить эффективность расходов на нацпроекты

Путин поручил оценить расходы на нацпроекты с отечественными технологиями

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать эффективность расходов на мероприятия по национальным проектам с использованием отечественных технологий.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития опубликован на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Путин поручил включить глав комиссий Госсовета в комитеты по нацпроектам
Вчера, 11:33
«
"Счетной палате Российской Федерации провести анализ эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных национальными проектами, в части, касающейся использования при такой реализации отечественных технологий, оборудования, материалов, работ и услуг", - говорится в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 1 марта 2025 года, далее - один раз в год. Ответственным назначен председатель Счетной палаты Борис Ковальчук.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Путин поручил принять меры по использованию отечественных технологий
Вчера, 11:41
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала