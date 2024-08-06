https://ria.ru/20240806/putin-1964357276.html

Путин поручил Счетной палате оценить эффективность расходов на нацпроекты

Путин поручил Счетной палате оценить эффективность расходов на нацпроекты - РИА Новости, 06.08.2024

Путин поручил Счетной палате оценить эффективность расходов на нацпроекты

Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать эффективность расходов на мероприятия по национальным проектам с использованием... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:46

2024-08-06T11:46

2024-08-06T11:46

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать эффективность расходов на мероприятия по национальным проектам с использованием отечественных технологий. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития опубликован на сайте Кремля. "Счетной палате Российской Федерации провести анализ эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных национальными проектами, в части, касающейся использования при такой реализации отечественных технологий, оборудования, материалов, работ и услуг", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 марта 2025 года, далее - один раз в год. Ответственным назначен председатель Счетной палаты Борис Ковальчук.

https://ria.ru/20240806/putin-1964353078.html

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россия, владимир путин