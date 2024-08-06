https://ria.ru/20240806/putin-1964355177.html
Путин поручил принять меры по использованию отечественных технологий
Путин поручил принять меры по использованию отечественных технологий - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил принять меры по использованию отечественных технологий
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ принять меры по использованию отечественных технологий, оборудования, материалов работ и услуг при реализации РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:41
2024-08-06T11:41
2024-08-06T11:41
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ принять меры по использованию отечественных технологий, оборудования, материалов работ и услуг при реализации нацпроектов. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... принять меры, направленные на использование отечественных технологий, оборудования, материалов, работ и услуг при реализации мероприятий, предусмотренных национальными проектами, определив при необходимости целевые показатели доли такого использования в каждом национальном проекте", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин и председатели комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации. -0-
https://ria.ru/20240806/putin-1964353078.html
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россия, владимир путин
Путин поручил принять меры по использованию отечественных технологий
Путин поручил принять меры по использованию российских технологий в нацпроектах