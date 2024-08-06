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Путин поручил проработать обеспечение связи в малочисленных районах - РИА Новости, 06.08.2024
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14:14 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/putin--1964408888.html
Путин поручил проработать обеспечение связи в малочисленных районах
Путин поручил проработать обеспечение связи в малочисленных районах - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил проработать обеспечение связи в малочисленных районах
Президент России Владиимр Путин поручил правительству проработать обеспечение устойчивой связи и высокоскоростного доступа к интернету в малочисленных и... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:14
2024-08-06T14:14
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владиимр Путин поручил правительству проработать обеспечение устойчивой связи и высокоскоростного доступа к интернету в малочисленных и приграничных населенных пунктах, удаленных районах, а также на федеральных автодорогах и железнодорожных путях. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы:.. обеспечения устойчивой связи и высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в малочисленных и приграничных населенных пунктах, удаленных районах и на территориях с массовым проживанием населения, а также на федеральных автомобильных дорогах и железнодорожных путях общего назначения", - говорится в документе. Глава государства также поручил проработать дальнейшее развитие группировки космических аппаратов в целях обеспечения связи и телерадиовещания. Доклад следует подготовить до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240507/putin-1944514499.html
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михаил мишустин, россия, общество
Михаил Мишустин, Россия, Общество
Путин поручил проработать обеспечение связи в малочисленных районах

Путин поручил проработать обеспечение устойчивой связи в малочисленных районах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владиимр Путин поручил правительству проработать обеспечение устойчивой связи и высокоскоростного доступа к интернету в малочисленных и приграничных населенных пунктах, удаленных районах, а также на федеральных автодорогах и железнодорожных путях.
Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы:.. обеспечения устойчивой связи и высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в малочисленных и приграничных населенных пунктах, удаленных районах и на территориях с массовым проживанием населения, а также на федеральных автомобильных дорогах и железнодорожных путях общего назначения", - говорится в документе.
Глава государства также поручил проработать дальнейшее развитие группировки космических аппаратов в целях обеспечения связи и телерадиовещания.
Доклад следует подготовить до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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