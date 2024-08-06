https://ria.ru/20240806/putin--1964408888.html

Путин поручил проработать обеспечение связи в малочисленных районах

Путин поручил проработать обеспечение связи в малочисленных районах - РИА Новости, 06.08.2024

Путин поручил проработать обеспечение связи в малочисленных районах

Президент России Владиимр Путин поручил правительству проработать обеспечение устойчивой связи и высокоскоростного доступа к интернету в малочисленных и... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:14

2024-08-06T14:14

2024-08-06T14:14

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владиимр Путин поручил правительству проработать обеспечение устойчивой связи и высокоскоростного доступа к интернету в малочисленных и приграничных населенных пунктах, удаленных районах, а также на федеральных автодорогах и железнодорожных путях. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы:.. обеспечения устойчивой связи и высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в малочисленных и приграничных населенных пунктах, удаленных районах и на территориях с массовым проживанием населения, а также на федеральных автомобильных дорогах и железнодорожных путях общего назначения", - говорится в документе. Глава государства также поручил проработать дальнейшее развитие группировки космических аппаратов в целях обеспечения связи и телерадиовещания. Доклад следует подготовить до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240507/putin-1944514499.html

https://ria.ru/20240220/internet-1928585892.html

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михаил мишустин, россия, общество