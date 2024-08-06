https://ria.ru/20240806/putin--1964407231.html
Путин выразил готовность решать с Лукашенко вопросы по порту под Мурманском
Путин выразил готовность решать с Лукашенко вопросы по порту под Мурманском - РИА Новости, 06.08.2024
Путин выразил готовность решать с Лукашенко вопросы по порту под Мурманском
Президент России Владимир Путин заявил, что готов оперативно решать возникающие вопросы по строительству белорусского порта в Мурманской области вместе со своим РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:11
2024-08-06T14:11
2024-08-06T14:11
мурманская область
россия
минск
владимир путин
андрей чибис
александр лукашенко
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов оперативно решать возникающие вопросы по строительству белорусского порта в Мурманской области вместе со своим коллегой Александром Лукашенко. В апреле было подписано соглашение о строительстве в Мурманской области белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год, которое даст дополнительные инвестиции и рабочие места в регионе. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил Путину о ходе строительства белорусского порта в регионе. Он отметил, что власти региона предоставили Минску земельные участки, создано дочернее предприятие. "В целом, экономика Белоруссии в этом заинтересована. Если надо, вы мне просто скажите, я вовремя переговорю с Александром Григорьевичем, и все", - сказал Путин на встрече с Чибисом, добавив, что на все проблемы в реализации проекта необходимо реагировать вовремя как с российской стороны, так и с белорусской. Губернатор Мурманской области отметил, что реализация проекта белорусского порта в регионе движется по плану, "серьезных затыков нет". При этом глава региона заявил о необходимости увеличить провозную способность железнодорожного транспорта для работы проекта на полную мощность. "Мы с РЖД, правительством работаем, непростая дискуссия, но для развития Северного морского пути, эта задача, конечно важна", - заметил Чибис.
https://ria.ru/20231215/putin-1916058836.html
https://ria.ru/20240806/chibis-1964399008.html
мурманская область
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_47c0ec571dd95afe95e4b3bd916a27d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, россия, минск, владимир путин, андрей чибис, александр лукашенко, ржд, общество
Мурманская область, Россия, Минск, Владимир Путин, Андрей Чибис, Александр Лукашенко, РЖД, Общество
Путин выразил готовность решать с Лукашенко вопросы по порту под Мурманском
Путин выразил готовность быстро решать с Лукашенко вопросы порта под Мурманском