https://ria.ru/20240806/putin--1964407231.html

Путин выразил готовность решать с Лукашенко вопросы по порту под Мурманском

Путин выразил готовность решать с Лукашенко вопросы по порту под Мурманском - РИА Новости, 06.08.2024

Путин выразил готовность решать с Лукашенко вопросы по порту под Мурманском

Президент России Владимир Путин заявил, что готов оперативно решать возникающие вопросы по строительству белорусского порта в Мурманской области вместе со своим РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:11

2024-08-06T14:11

2024-08-06T14:11

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов оперативно решать возникающие вопросы по строительству белорусского порта в Мурманской области вместе со своим коллегой Александром Лукашенко. В апреле было подписано соглашение о строительстве в Мурманской области белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год, которое даст дополнительные инвестиции и рабочие места в регионе. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил Путину о ходе строительства белорусского порта в регионе. Он отметил, что власти региона предоставили Минску земельные участки, создано дочернее предприятие. "В целом, экономика Белоруссии в этом заинтересована. Если надо, вы мне просто скажите, я вовремя переговорю с Александром Григорьевичем, и все", - сказал Путин на встрече с Чибисом, добавив, что на все проблемы в реализации проекта необходимо реагировать вовремя как с российской стороны, так и с белорусской. Губернатор Мурманской области отметил, что реализация проекта белорусского порта в регионе движется по плану, "серьезных затыков нет". При этом глава региона заявил о необходимости увеличить провозную способность железнодорожного транспорта для работы проекта на полную мощность. "Мы с РЖД, правительством работаем, непростая дискуссия, но для развития Северного морского пути, эта задача, конечно важна", - заметил Чибис.

https://ria.ru/20231215/putin-1916058836.html

https://ria.ru/20240806/chibis-1964399008.html

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мурманская область, россия, минск, владимир путин, андрей чибис, александр лукашенко, ржд, общество