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Путин выразил готовность решать с Лукашенко вопросы по порту под Мурманском - РИА Новости, 06.08.2024
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14:11 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/putin--1964407231.html
Путин выразил готовность решать с Лукашенко вопросы по порту под Мурманском
Путин выразил готовность решать с Лукашенко вопросы по порту под Мурманском - РИА Новости, 06.08.2024
Путин выразил готовность решать с Лукашенко вопросы по порту под Мурманском
Президент России Владимир Путин заявил, что готов оперативно решать возникающие вопросы по строительству белорусского порта в Мурманской области вместе со своим РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:11
2024-08-06T14:11
мурманская область
россия
минск
владимир путин
андрей чибис
александр лукашенко
ржд
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов оперативно решать возникающие вопросы по строительству белорусского порта в Мурманской области вместе со своим коллегой Александром Лукашенко. В апреле было подписано соглашение о строительстве в Мурманской области белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год, которое даст дополнительные инвестиции и рабочие места в регионе. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил Путину о ходе строительства белорусского порта в регионе. Он отметил, что власти региона предоставили Минску земельные участки, создано дочернее предприятие. "В целом, экономика Белоруссии в этом заинтересована. Если надо, вы мне просто скажите, я вовремя переговорю с Александром Григорьевичем, и все", - сказал Путин на встрече с Чибисом, добавив, что на все проблемы в реализации проекта необходимо реагировать вовремя как с российской стороны, так и с белорусской. Губернатор Мурманской области отметил, что реализация проекта белорусского порта в регионе движется по плану, "серьезных затыков нет". При этом глава региона заявил о необходимости увеличить провозную способность железнодорожного транспорта для работы проекта на полную мощность. "Мы с РЖД, правительством работаем, непростая дискуссия, но для развития Северного морского пути, эта задача, конечно важна", - заметил Чибис.
https://ria.ru/20231215/putin-1916058836.html
https://ria.ru/20240806/chibis-1964399008.html
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мурманская область, россия, минск, владимир путин, андрей чибис, александр лукашенко, ржд, общество
Мурманская область, Россия, Минск, Владимир Путин, Андрей Чибис, Александр Лукашенко, РЖД, Общество
Путин выразил готовность решать с Лукашенко вопросы по порту под Мурманском

Путин выразил готовность быстро решать с Лукашенко вопросы порта под Мурманском

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов оперативно решать возникающие вопросы по строительству белорусского порта в Мурманской области вместе со своим коллегой Александром Лукашенко.
В апреле было подписано соглашение о строительстве в Мурманской области белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год, которое даст дополнительные инвестиции и рабочие места в регионе.
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15 декабря 2023, 16:05
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил Путину о ходе строительства белорусского порта в регионе. Он отметил, что власти региона предоставили Минску земельные участки, создано дочернее предприятие.
"В целом, экономика Белоруссии в этом заинтересована. Если надо, вы мне просто скажите, я вовремя переговорю с Александром Григорьевичем, и все", - сказал Путин на встрече с Чибисом, добавив, что на все проблемы в реализации проекта необходимо реагировать вовремя как с российской стороны, так и с белорусской.
Губернатор Мурманской области отметил, что реализация проекта белорусского порта в регионе движется по плану, "серьезных затыков нет". При этом глава региона заявил о необходимости увеличить провозную способность железнодорожного транспорта для работы проекта на полную мощность.
"Мы с РЖД, правительством работаем, непростая дискуссия, но для развития Северного морского пути, эта задача, конечно важна", - заметил Чибис.
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Мурманская областьРоссияМинскВладимир ПутинАндрей ЧибисАлександр ЛукашенкоРЖДОбщество
 
 
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