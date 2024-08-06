https://ria.ru/20240806/pugacheva-1964403230.html

Юрист рассказал о рисках для проведения концерта Пугачевой в России

Юрист рассказал о рисках для проведения концерта Пугачевой в России - РИА Новости, 06.08.2024

Юрист рассказал о рисках для проведения концерта Пугачевой в России

Формально певица Алла Пугачева может выступить в России с концертом, однако существует ряд рисков для проведения мероприятия, с которыми могут столкнуться... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:01

2024-08-06T14:01

2024-08-06T14:01

шоубиз

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алла пугачева

новости культуры

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Формально певица Алла Пугачева может выступить в России с концертом, однако существует ряд рисков для проведения мероприятия, с которыми могут столкнуться организаторы, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнёры" юрист Илья Русяев. "Хотя формально артистка не лишена права выступать в стране, существует несколько правовых аспектов, которые могут осложнить организацию и проведение такого мероприятия", - отмечает юрист. По словам Русяева, осложнить выступление Пугачевой в России может в первую очередь статус "иностранного агента" у ее супруга, шоумена Максима Галкина*. Хотя сама певица не имеет такого статуса, ее тесная связь с лицом, признанным иноагентом, может вызвать повышенное внимание со стороны правоохранительных органов. По российскому законодательству об иностранных агентах любая деятельность, что связана лицами с данным статусом, подлежит особому контролю. "Публичные высказывания Пугачевой, сделанные ею за рубежом, могут быть расценены как противоречащие интересам государства. В этом случае организаторы концерта рискуют столкнуться с обвинениями в пособничестве распространению "недостоверной информации" или "дискредитации", - добавляет юрист. Местные власти могут также принять решение в отказе от проведения концерта, ссылаясь на соображения общественной безопасности или потенциальные нарушения общественного порядка, рассказал Русяев. Певица и ее представители имеют право обжаловать это решение в суде, однако судебный процесс может затянуться, добавляет он. "Противники проведения концерта могут использовать механизм общественных слушаний или петиций для оказания давления на местные органы власти. Законодательство о местном самоуправлении предусматривает возможность учета мнения граждан при принятии решений о проведении массовых мероприятий", - отмечает Русяев. Кроме того, прокуратура может инициировать процедуру запрета мероприятия, если найдет нарушения в проведении организации концерта. Даже при согласовании концерта контролирующие органы будут следить за проведением мероприятия. Любое нарушение правил проведения массовых мероприятий, даже незначительное, может послужить основанием для его прекращения непосредственно во время проведения, заключил юрист.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240806/pugacheva-1964398676.html

https://ria.ru/20240307/pugacheva-1931707260.html

https://ria.ru/20240806/galkin-1964326351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, алла пугачева, новости культуры, максим галкин*