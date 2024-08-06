https://ria.ru/20240806/pugacheva-1964398676.html

В Госдуме заявили, что концерты Пугачевой в России больше не нужны

В Госдуме заявили, что концерты Пугачевой в России больше не нужны - РИА Новости, 06.08.2024

В Госдуме заявили, что концерты Пугачевой в России больше не нужны

Депутат Госдумы Сергей Соловьев считает, что концерты певицы Аллы Пугачевой в России больше не нужны, ее время ушло в прошлое. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:49

2024-08-06T13:49

2024-08-06T13:49

шоубиз

россия

израиль

алла пугачева

сергей соловьев (режиссер)

вооруженные силы рф

новости культуры

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Соловьев считает, что концерты певицы Аллы Пугачевой в России больше не нужны, ее время ушло в прошлое. "На мой взгляд, время Аллы Пугачевой стремительно и безвозвратно ушло в прошлое. Больших сольных концертов больше не будет, потому что они не нужны, ее аудиторией были люди старшего возраста, а это в основном советские люди, патриоты и гуманисты, ненавидящие фашизм и знающие цену этому злу", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что с высокой степенью вероятности, если даже "пофантазировать, что концерт бы состоялся", в чем депутат сомневается, то люди бы может быть и пришли, но только для того, чтобы "осудить ее негативную и предательскую позицию по спецоперации и критику ВС РФ". Ранее в Telegram-канале Mash сообщил со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова, что Пугачёва якобы планирует большой сольный концерт в России до конца года, а также попытается повлиять на иноагентский статус Галкина. При этом шоумен Максим Галкин*, опроверг информацию о том, что певица Алла Пугачева планирует провести в России большой сольный концерт до конца года. Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. 3 ноября прошлого года она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240306/pugacheva-1931510209.html

https://ria.ru/20240806/pugacheva-1964324912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, израиль, алла пугачева, сергей соловьев (режиссер), вооруженные силы рф, новости культуры