https://ria.ru/20240806/pugacheva-1964398676.html
В Госдуме заявили, что концерты Пугачевой в России больше не нужны
В Госдуме заявили, что концерты Пугачевой в России больше не нужны - РИА Новости, 06.08.2024
В Госдуме заявили, что концерты Пугачевой в России больше не нужны
Депутат Госдумы Сергей Соловьев считает, что концерты певицы Аллы Пугачевой в России больше не нужны, ее время ушло в прошлое. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:49
2024-08-06T13:49
2024-08-06T13:49
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Соловьев считает, что концерты певицы Аллы Пугачевой в России больше не нужны, ее время ушло в прошлое. "На мой взгляд, время Аллы Пугачевой стремительно и безвозвратно ушло в прошлое. Больших сольных концертов больше не будет, потому что они не нужны, ее аудиторией были люди старшего возраста, а это в основном советские люди, патриоты и гуманисты, ненавидящие фашизм и знающие цену этому злу", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что с высокой степенью вероятности, если даже "пофантазировать, что концерт бы состоялся", в чем депутат сомневается, то люди бы может быть и пришли, но только для того, чтобы "осудить ее негативную и предательскую позицию по спецоперации и критику ВС РФ". Ранее в Telegram-канале Mash сообщил со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова, что Пугачёва якобы планирует большой сольный концерт в России до конца года, а также попытается повлиять на иноагентский статус Галкина. При этом шоумен Максим Галкин*, опроверг информацию о том, что певица Алла Пугачева планирует провести в России большой сольный концерт до конца года. Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. 3 ноября прошлого года она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240306/pugacheva-1931510209.html
https://ria.ru/20240806/pugacheva-1964324912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, алла пугачева, сергей соловьев (режиссер), вооруженные силы рф, новости культуры
Шоубиз, Россия, Израиль, Алла Пугачева, Сергей Соловьев (режиссер), Вооруженные силы РФ, Новости культуры
В Госдуме заявили, что концерты Пугачевой в России больше не нужны
Депутат Соловьев: концерты Пугачевой в России не нужны, ее время ушло в прошлое
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Соловьев считает, что концерты певицы Аллы Пугачевой в России больше не нужны, ее время ушло в прошлое.
"На мой взгляд, время Аллы Пугачевой стремительно и безвозвратно ушло в прошлое. Больших сольных концертов больше не будет, потому что они не нужны, ее аудиторией были люди старшего возраста, а это в основном советские люди, патриоты и гуманисты, ненавидящие фашизм и знающие цену этому злу", - сказал он РИА Новости.
Он отметил, что с высокой степенью вероятности, если даже "пофантазировать, что концерт бы состоялся", в чем депутат сомневается, то люди бы может быть и пришли, но только для того, чтобы "осудить ее негативную и предательскую позицию по спецоперации и критику ВС РФ".
Ранее в Telegram-канале Mash сообщил со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова, что Пугачёва якобы планирует большой сольный концерт в России до конца года, а также попытается повлиять на иноагентский статус Галкина. При этом шоумен Максим Галкин*, опроверг информацию о том, что певица Алла Пугачева планирует провести в России большой сольный концерт до конца года.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. 3 ноября прошлого года она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России