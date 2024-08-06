https://ria.ru/20240806/pugacheva-1964324912.html

Волочкова предложила Пугачевой вернуться

Волочкова предложила Пугачевой вернуться - РИА Новости, 06.08.2024

Волочкова предложила Пугачевой вернуться

Балерина Анастасия Волочкова предложила певице Алле Пугачевой вернуться в Россию, отметив, что её здесь любят больше, чем на Западе. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:39

2024-08-06T09:39

2024-08-06T09:39

шоубиз

россия

израиль

алла пугачева

анастасия волочкова

новости культуры

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова предложила певице Алле Пугачевой вернуться в Россию, отметив, что её здесь любят больше, чем на Западе. "Алла Борисовна, возвращайтесь. На родине вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе", - написала Волочкова в своем Instagram*. Ранее в Telegram-канале Mash сообщили, что Пугачёва якобы планирует большой сольный концерт в России до конца года. Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. Третьего ноября прошлого года она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240729/pugacheva-1962802373.html

https://ria.ru/20240424/mikhaylov-1942050740.html

россия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, израиль, алла пугачева, анастасия волочкова, новости культуры