https://ria.ru/20240806/pugacheva-1964324912.html
Волочкова предложила Пугачевой вернуться
Волочкова предложила Пугачевой вернуться - РИА Новости, 06.08.2024
Волочкова предложила Пугачевой вернуться
Балерина Анастасия Волочкова предложила певице Алле Пугачевой вернуться в Россию, отметив, что её здесь любят больше, чем на Западе. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:39
2024-08-06T09:39
2024-08-06T09:39
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анастасия волочкова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова предложила певице Алле Пугачевой вернуться в Россию, отметив, что её здесь любят больше, чем на Западе. "Алла Борисовна, возвращайтесь. На родине вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе", - написала Волочкова в своем Instagram*. Ранее в Telegram-канале Mash сообщили, что Пугачёва якобы планирует большой сольный концерт в России до конца года. Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. Третьего ноября прошлого года она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240729/pugacheva-1962802373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, алла пугачева, анастасия волочкова, новости культуры
Шоубиз, Россия, Израиль, Алла Пугачева, Анастасия Волочкова, Новости культуры
Волочкова предложила Пугачевой вернуться
Волочкова предложила уехавшей из России Пугачевой вернуться на родину
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова предложила певице Алле Пугачевой вернуться в Россию, отметив, что её здесь любят больше, чем на Западе.
"Алла Борисовна, возвращайтесь. На родине вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе", - написала Волочкова в своем Instagram*.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщили, что Пугачёва якобы планирует большой сольный концерт в России до конца года.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль
. Третьего ноября прошлого года она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.