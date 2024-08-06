https://ria.ru/20240806/protesty-1964494325.html

Протесты в Британии не будут выгодны консерваторам, заявили в Палате лордов

Протесты в Британии не будут выгодны консерваторам, заявили в Палате лордов - РИА Новости, 06.08.2024

Протесты в Британии не будут выгодны консерваторам, заявили в Палате лордов

Консервативная партия Великобритании вряд ли извлечет какую-либо политическую выгоду из антииммигрантских протестов, которые проходят в стране, заявил РИА... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:39

2024-08-06T18:39

2024-08-06T18:39

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лига английской обороны

беспорядки в британии

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Консервативная партия Великобритании вряд ли извлечет какую-либо политическую выгоду из антииммигрантских протестов, которые проходят в стране, заявил РИА Новости член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф. "Консерваторам будет трудно извлечь из этого большой политический капитал. Правовая база была создана еще при предыдущем (консервативном - ред.) правительстве", - сказал собеседник агентства. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали и предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом. Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны", за все время их проведения были задержаны около 380 человек. Ряд британских СМИ заявил о якобы наличии в разжигании ультраправых протестов российского следа. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии. На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в социальных сетях. Замминистра юстиции Хейди Александер во вторник заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы шесть тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240806/britanija-1964482920.html

https://ria.ru/20240805/britaniya-1964266698.html

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лондон, россия, великобритания, кир стармер, в мире, лига английской обороны, беспорядки в британии