ВСУ попытались прорваться в Курскую область и на Тендровскую косу
Бойцы ФСБ и ВС России не допустили прорыв ВСУ в Курскую область
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 авг — РИА Новости. Российские пограничники и военные пресекли попытку ВСУ прорвать границу в Курской области и высадиться на Тендровской косе в Херсонской, сообщили руководители регионов Алексей Смирнов и Владимир Сальдо.
Курская область
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"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил Российской Федерации не допустили прорыва границы", — написал Смирнов в Telegram-канале.
Он предупредил о возможных информационных вбросах, попросил доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов.
Позже в ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села в Курской области, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
В марте разведывательно-диверсионные группы ВСУ и боевики так называемого "Легиона "Свобода России"* несколько раз пытались прорваться на территорию России — в районе сел Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино в Белгородской области и в Теткино в Курской области. Российская разведка оперативно вскрыла их маневры, военные нанесли удары ракетным и артиллерийским вооружением. В результате противник не смог прорваться через границу и понес тяжелейшие потери в людях и технике.
Херсонская область
Сегодня же ночью украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе. По словам Сальдо, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров: восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Кроме того, ВСУ применили ударные и разведывательные беспилотники.
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"При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили", — написал Сальдо в Telegram-канале.
Он отметил, что это уже вторая с начала года попытка киевского режима совершить провокацию на Тендровской косе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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