https://ria.ru/20240806/proryv-1964330213.html

ВСУ попытались прорваться в Курскую область и на Тендровскую косу

ВСУ попытались прорваться в Курскую область и на Тендровскую косу - РИА Новости, 06.08.2024

ВСУ попытались прорваться в Курскую область и на Тендровскую косу

Российские пограничники и военные пресекли попытку ВСУ прорвать границу в Курской области и высадиться на Тендровской косе в Херсонской, сообщили руководители... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:04

2024-08-06T10:04

2024-08-06T15:28

специальная военная операция на украине

курская область

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ВОРОНЕЖ, 6 авг — РИА Новости. Российские пограничники и военные пресекли попытку ВСУ прорвать границу в Курской области и высадиться на Тендровской косе в Херсонской, сообщили руководители регионов Алексей Смирнов и Владимир Сальдо.Курская область"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил Российской Федерации не допустили прорыва границы", — написал Смирнов в Telegram-канале.Он предупредил о возможных информационных вбросах, попросил доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов.Позже в ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села в Курской области, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.Херсонская областьСегодня же ночью украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе. По словам Сальдо, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров: восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Кроме того, ВСУ применили ударные и разведывательные беспилотники."При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили", — написал Сальдо в Telegram-канале.Он отметил, что это уже вторая с начала года попытка киевского режима совершить провокацию на Тендровской косе.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240806/ataka-1964380119.html

https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960866062.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область