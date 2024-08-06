Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попытались прорваться в Курскую область и на Тендровскую косу - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 06.08.2024 (обновлено: 15:28 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/proryv-1964330213.html
ВСУ попытались прорваться в Курскую область и на Тендровскую косу
ВСУ попытались прорваться в Курскую область и на Тендровскую косу - РИА Новости, 06.08.2024
ВСУ попытались прорваться в Курскую область и на Тендровскую косу
Российские пограничники и военные пресекли попытку ВСУ прорвать границу в Курской области и высадиться на Тендровской косе в Херсонской, сообщили руководители... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:04
2024-08-06T15:28
специальная военная операция на украине
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 авг — РИА Новости. Российские пограничники и военные пресекли попытку ВСУ прорвать границу в Курской области и высадиться на Тендровской косе в Херсонской, сообщили руководители регионов Алексей Смирнов и Владимир Сальдо.Курская область&quot;Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил Российской Федерации не допустили прорыва границы&quot;, — написал Смирнов в Telegram-канале.Он предупредил о возможных информационных вбросах, попросил доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов.Позже в ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села в Курской области, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.Херсонская областьСегодня же ночью украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе. По словам Сальдо, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров: восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Кроме того, ВСУ применили ударные и разведывательные беспилотники."При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили", — написал Сальдо в Telegram-канале.Он отметил, что это уже вторая с начала года попытка киевского режима совершить провокацию на Тендровской косе.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240806/ataka-1964380119.html
https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960866062.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
ВСУ попытались прорваться в Курскую область и на Тендровскую косу

Бойцы ФСБ и ВС России не допустили прорыв ВСУ в Курскую область

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 авг — РИА Новости. Российские пограничники и военные пресекли попытку ВСУ прорвать границу в Курской области и высадиться на Тендровской косе в Херсонской, сообщили руководители регионов Алексей Смирнов и Владимир Сальдо.

Курская область

«

"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил Российской Федерации не допустили прорыва границы", — написал Смирнов в Telegram-канале.

Он предупредил о возможных информационных вбросах, попросил доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов.
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Курская область подверглась массированной атаке БПЛА и ракетами
Вчера, 12:51
Позже в ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села в Курской области, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.

В марте разведывательно-диверсионные группы ВСУ и боевики так называемого "Легиона "Свобода России"* несколько раз пытались прорваться на территорию России — в районе сел Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино в Белгородской области и в Теткино в Курской области. Российская разведка оперативно вскрыла их маневры, военные нанесли удары ракетным и артиллерийским вооружением. В результате противник не смог прорваться через границу и понес тяжелейшие потери в людях и технике.

Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Тела солдат ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра, заявили в подполье
20 июля, 04:06

Херсонская область

Сегодня же ночью украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе. По словам Сальдо, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров: восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Кроме того, ВСУ применили ударные и разведывательные беспилотники.
«
"При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили", — написал Сальдо в Telegram-канале.
Он отметил, что это уже вторая с начала года попытка киевского режима совершить провокацию на Тендровской косе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала