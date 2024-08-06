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"МТШ" и МИСИС создали программу обучения реверс-инжинирингу - РИА Новости, 06.08.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/programma-1964281702.html
"МТШ" и МИСИС создали программу обучения реверс-инжинирингу
"МТШ" и МИСИС создали программу обучения реверс-инжинирингу - РИА Новости, 06.08.2024
"МТШ" и МИСИС создали программу обучения реверс-инжинирингу
"Московская техническая школа" ("МТШ") и Национальный исследовательский технологический университет (МИСИС) дали старт новому онлайн-курсу, посвященному... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:13
2024-08-06T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
мисис
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. "Московская техническая школа" ("МТШ") и Национальный исследовательский технологический университет (МИСИС) дали старт новому онлайн-курсу, посвященному обучению реверс-инжинирингу, который входит в направление "Аддитивные технологии", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Реверсивным инжинирингом называется фиксация размеров детали или аппарата для дальнейшего их дублирования или модернизации. Такой способ применяют при создании изделия, когда есть его образец, но отсутствует проектная документация, пояснили в департаменте.По словам Гарбузова, курс "Реверс-инжиниринг в условиях импортозамещения. Обзор современных инструментов диагностики и анализ лучших практик" позволяет инженерам изучить процессы обратной развертки. Обучение дает возможность производителям изучить в комплексе механизмы диагностики характеристик объекта исследования и проведения работ по обратному проектированию."Таким образом, сотрудники смогут нарастить компетенции для адаптации и улучшения существующих технологий, а также продления срока действующего оборудования в условиях ограниченного доступа к иностранному рынку", — отметил Гарбузов, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Программа рассчитана на шестнадцать академчасов. Курс позволит повысить квалификацию работникам инженерно-технологических центров и КБ, сотрудникам коммерческих и техслужб в рамках импортозамещения.Директор передовой инженерной школы "Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии" Национального исследовательского технологического МИСИС Иван Иванов добавил, что на сегодняшний день перед российскими промпредприятиями стоит много задач не только для импортозамещения, но и для обеспечения отлаженного функционирования разного оборудования."Активное развитие инновационных инструментов диагностики геометрии объектов, механических характеристик, свойств материалов и их макро- и микроструктуры дает мощный импульс широкому внедрению методов обратного проектирования", — цитирует пресс-служба Иванова.Ранее столичной градоначальник Сергей Собянин отметил, что для развития на предприятиях инновационных технологий нужны новые инженерные кадры. Для этого три года назад правительство Москвы, а также ведущие техвузы и компании начали реализацию проекта "МТШ".На сегодняшний день "Московская техническая школа" – это качественная образовательная инфраструктура. Для работников производств создано десять общих направлений, а также 4 специальных. Они могут воспользоваться более чем 200 курсами. Кроме того, участникам доступны вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. Курсы в "МТШ" прошли уже более двух с половиной тысяч инженеров, заключили в ДИПП.
https://ria.ru/20240730/mtsh-1962855229.html
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технологии, москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, мисис
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, МИСиС
"МТШ" и МИСИС создали программу обучения реверс-инжинирингу

"МТШ" и МИСИС создали программу обучения реверс-инжинирингу

© Пресс-служба ДИПП"МТШ" и МИСИС создали программу обучения реверс-инжинирингу
МТШ и МИСИС создали программу обучения реверс-инжинирингу - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Пресс-служба ДИПП
"МТШ" и МИСИС создали программу обучения реверс-инжинирингу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. "Московская техническая школа" ("МТШ") и Национальный исследовательский технологический университет (МИСИС) дали старт новому онлайн-курсу, посвященному обучению реверс-инжинирингу, который входит в направление "Аддитивные технологии", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Реверсивным инжинирингом называется фиксация размеров детали или аппарата для дальнейшего их дублирования или модернизации. Такой способ применяют при создании изделия, когда есть его образец, но отсутствует проектная документация, пояснили в департаменте.
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По словам Гарбузова, курс "Реверс-инжиниринг в условиях импортозамещения. Обзор современных инструментов диагностики и анализ лучших практик" позволяет инженерам изучить процессы обратной развертки. Обучение дает возможность производителям изучить в комплексе механизмы диагностики характеристик объекта исследования и проведения работ по обратному проектированию.
"Таким образом, сотрудники смогут нарастить компетенции для адаптации и улучшения существующих технологий, а также продления срока действующего оборудования в условиях ограниченного доступа к иностранному рынку", — отметил Гарбузов, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Программа рассчитана на шестнадцать академчасов. Курс позволит повысить квалификацию работникам инженерно-технологических центров и КБ, сотрудникам коммерческих и техслужб в рамках импортозамещения.
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МТШ открыла три курса по направлению "Технологии связи"
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Директор передовой инженерной школы "Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии" Национального исследовательского технологического МИСИС Иван Иванов добавил, что на сегодняшний день перед российскими промпредприятиями стоит много задач не только для импортозамещения, но и для обеспечения отлаженного функционирования разного оборудования.
"Активное развитие инновационных инструментов диагностики геометрии объектов, механических характеристик, свойств материалов и их макро- и микроструктуры дает мощный импульс широкому внедрению методов обратного проектирования", — цитирует пресс-служба Иванова.
Ранее столичной градоначальник Сергей Собянин отметил, что для развития на предприятиях инновационных технологий нужны новые инженерные кадры. Для этого три года назад правительство Москвы, а также ведущие техвузы и компании начали реализацию проекта "МТШ".
На сегодняшний день "Московская техническая школа" – это качественная образовательная инфраструктура. Для работников производств создано десять общих направлений, а также 4 специальных. Они могут воспользоваться более чем 200 курсами. Кроме того, участникам доступны вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. Курсы в "МТШ" прошли уже более двух с половиной тысяч инженеров, заключили в ДИПП.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваАнатолий ГарбузовСергей СобянинМИСиС
 
 
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