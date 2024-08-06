https://ria.ru/20240806/pritsker-1964474829.html
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность - РИА Новости, 06.08.2024
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в опубликованном во вторник заявлении объявил о завершении работы американского спецпредставителя по экономическому РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:12
2024-08-06T17:12
2024-08-06T17:12
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в опубликованном во вторник заявлении объявил о завершении работы американского спецпредставителя по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. В заявлении главы госдепа говорится, что Прицкер инициировала запуск проекта по ускоренному лицензированию и совместному производству предприятий американского и украинского военно-промышленного комплексов, работала над выделением суммарно 9 миллиардов долларов экономической поддержки Украины, а также поддерживала проводимые Киевом реформы. "Поскольку позиция Пенни ограничена сроком в один год, то начатая ей работа продолжится. Заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсами Ричард Верма продолжит ее работу", - добавил Блинкен. Ранее Прицкер призналась, что правительству США становится все труднее изыскивать средства для оказания помощи Киеву, что влечет за собой необходимость искать новые варианты вместо прямо бюджетной поддержки. Американский эмиссар добавляла, что украинскому правительству необходимо также самостоятельно искать способы увеличить поступления в свой федеральный бюджет.
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в мире, сша, украина, пенни прицкер, энтони блинкен
В мире, США, Украина, Пенни Прицкер, Энтони Блинкен
Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинула должность
Блинкен объявил о назначении нового спецпредставителя США по Украине