Рейтинг@Mail.ru
При прорыве насыпи дамбы в Приморье никто не пострадал - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 06.08.2024 (обновлено: 11:03 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/primore-1964339723.html
При прорыве насыпи дамбы в Приморье никто не пострадал
При прорыве насыпи дамбы в Приморье никто не пострадал - РИА Новости, 06.08.2024
При прорыве насыпи дамбы в Приморье никто не пострадал
Пострадавших нет при прорыве насыпи дамбы в приморском Дальнереченске, каменная основа дамбы не повреждена, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:39
2024-08-06T11:03
происшествия
дальнереченск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964325496_183:0:2071:1062_1920x0_80_0_0_cf3fb18917fbd69e1ff7eded5f098d9b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Пострадавших нет при прорыве насыпи дамбы в приморском Дальнереченске, каменная основа дамбы не повреждена, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. "При прорыве насыпи дамбы в приморском Дальнереченске никто не пострадал. Каменная основа дамбы целая, поток воды слабый", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в ликвидации последствий задействованы 22 человека, 5 плавсредств, 7 единиц техники, без учёта сил МЧС.Ранее во вторник прокуратура организовала проверку по факту возможной халатности чиновников, в результате которой в приморском Дальнереченске произошел прорыв защитной земляной насыпи, подтоплены восемь домов. По данным ведомства, ещё 40 домов находятся под угрозой подтопления.В понедельник губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в Дальнереченске укрепляют дамбу на фоне угрозы продолжающегося из-за сильных дождей подъема воды в реках. Во вторник правительство Приморья сообщило, что из-за продолжающегося подъема уровня реки Малиновка возникла опасность подтопления 50 домов в микрорайоне "Мясокомбинат". Местными властями совместно с полицией организована эвакуация жителей микрорайона. В город направлены дополнительные силы спасателей с плавсредствами и техникой.На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения отрезано 12 населенных пунктов. По информации МЧС России на утро вторника, ливни подтопили три жилых дома и 535 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html
https://ria.ru/20240803/burjatija-1963869545.html
дальнереченск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964325496_655:0:2071:1062_1920x0_80_0_0_4337c1c4cffec42cc5072aa0d80ebe05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дальнереченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дальнереченск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При прорыве насыпи дамбы в Приморье никто не пострадал

МЧС: при прорыве насыпи дамбы в Дальнереченске никто не пострадал

© Фото : Прокуратура Приморского краяПоследствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске
Последствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края
Последствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Пострадавших нет при прорыве насыпи дамбы в приморском Дальнереченске, каменная основа дамбы не повреждена, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона.
«
"При прорыве насыпи дамбы в приморском Дальнереченске никто не пострадал. Каменная основа дамбы целая, поток воды слабый", - сообщил собеседник агентства.
Житель поселка Киолим об эвакуации после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы
27 июля, 09:31
Он добавил, что в ликвидации последствий задействованы 22 человека, 5 плавсредств, 7 единиц техники, без учёта сил МЧС.
Ранее во вторник прокуратура организовала проверку по факту возможной халатности чиновников, в результате которой в приморском Дальнереченске произошел прорыв защитной земляной насыпи, подтоплены восемь домов. По данным ведомства, ещё 40 домов находятся под угрозой подтопления.
В понедельник губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в Дальнереченске укрепляют дамбу на фоне угрозы продолжающегося из-за сильных дождей подъема воды в реках. Во вторник правительство Приморья сообщило, что из-за продолжающегося подъема уровня реки Малиновка возникла опасность подтопления 50 домов в микрорайоне "Мясокомбинат". Местными властями совместно с полицией организована эвакуация жителей микрорайона. В город направлены дополнительные силы спасателей с плавсредствами и техникой.
На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения отрезано 12 населенных пунктов. По информации МЧС России на утро вторника, ливни подтопили три жилых дома и 535 приусадебных участков.
Последствия паводка в Бурятии - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище
3 августа, 15:59
 
ПроисшествияДальнереченскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала