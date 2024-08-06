https://ria.ru/20240806/primore-1964339723.html

При прорыве насыпи дамбы в Приморье никто не пострадал

При прорыве насыпи дамбы в Приморье никто не пострадал - РИА Новости, 06.08.2024

При прорыве насыпи дамбы в Приморье никто не пострадал

Пострадавших нет при прорыве насыпи дамбы в приморском Дальнереченске, каменная основа дамбы не повреждена, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:39

2024-08-06T10:39

2024-08-06T11:03

происшествия

дальнереченск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Пострадавших нет при прорыве насыпи дамбы в приморском Дальнереченске, каменная основа дамбы не повреждена, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. "При прорыве насыпи дамбы в приморском Дальнереченске никто не пострадал. Каменная основа дамбы целая, поток воды слабый", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в ликвидации последствий задействованы 22 человека, 5 плавсредств, 7 единиц техники, без учёта сил МЧС.Ранее во вторник прокуратура организовала проверку по факту возможной халатности чиновников, в результате которой в приморском Дальнереченске произошел прорыв защитной земляной насыпи, подтоплены восемь домов. По данным ведомства, ещё 40 домов находятся под угрозой подтопления.В понедельник губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в Дальнереченске укрепляют дамбу на фоне угрозы продолжающегося из-за сильных дождей подъема воды в реках. Во вторник правительство Приморья сообщило, что из-за продолжающегося подъема уровня реки Малиновка возникла опасность подтопления 50 домов в микрорайоне "Мясокомбинат". Местными властями совместно с полицией организована эвакуация жителей микрорайона. В город направлены дополнительные силы спасателей с плавсредствами и техникой.На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения отрезано 12 населенных пунктов. По информации МЧС России на утро вторника, ливни подтопили три жилых дома и 535 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html

https://ria.ru/20240803/burjatija-1963869545.html

дальнереченск

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происшествия, дальнереченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)