В Приморье восстановили электроснабжение четырех сел
В Приморье восстановили электроснабжение четырех сел, нарушенное из-за паводка
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭлектрик восстанавливает линию электропередачи
Электрик восстанавливает линию электропередачи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение жителей четырех из шести сёл в Приморье, нарушенное ранее из-за последствий паводка, сообщает АО "ДРСК".
В понедельник правительство Приморья со ссылкой на энергетиков сообщало о затоплении 705 опор линий электропередачи из-за паводка, некоторые из них из них оказались подмыты и накренились. Электроснабжение было нарушено в шести сёлах Дальнегорского и Красноармейского округов.
"Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания") вечером 5 августа восстановили электроснабжение всех потребителей, используя дизель-генераторные установки (ДГУ), в пгт. Каменка и с. Лидовка в Дальнегорском городском округе, нарушенное в результате подтоплений… Также 5 августа было восстановлено электроснабжение потребителей в сёлах Гоголевка и Вербовка Красноармейского муниципального округа", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что на данный момент без электричества остаются потребители сёл Саровка и Покровка Красноармейского округа – энергетики не смогли доставить дизель-генераторные установки к местам подключений из-за затопления проездов и сильного течения.
"Энергетики продолжают вести мониторинг паводковой обстановки. Как только уровень воды позволит приступить к восстановительным мероприятиям, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы на этом участке", - отмечается в сообщении.
На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на понедельник, от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт в семи муниципалитетах края. По информации МЧС России, ливни подтопили два жилых дома и 482 приусадебных участка.
В бурятском селе семь мостов разрушены из-за паводка
5 августа, 10:26