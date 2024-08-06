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В Приморье восстановили электроснабжение четырех сел - РИА Новости, 06.08.2024
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06:24 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/primore-1964307541.html
В Приморье восстановили электроснабжение четырех сел
В Приморье восстановили электроснабжение четырех сел - РИА Новости, 06.08.2024
В Приморье восстановили электроснабжение четырех сел
Энергетики восстановили электроснабжение жителей четырех из шести сёл в Приморье, нарушенное ранее из-за последствий паводка, сообщает АО "ДРСК". РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:24
2024-08-06T06:24
происшествия
дальнегорский городской округ
россия
дальневосточная распределительная сетевая компания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение жителей четырех из шести сёл в Приморье, нарушенное ранее из-за последствий паводка, сообщает АО "ДРСК". В понедельник правительство Приморья со ссылкой на энергетиков сообщало о затоплении 705 опор линий электропередачи из-за паводка, некоторые из них из них оказались подмыты и накренились. Электроснабжение было нарушено в шести сёлах Дальнегорского и Красноармейского округов. "Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания") вечером 5 августа восстановили электроснабжение всех потребителей, используя дизель-генераторные установки (ДГУ), в пгт. Каменка и с. Лидовка в Дальнегорском городском округе, нарушенное в результате подтоплений… Также 5 августа было восстановлено электроснабжение потребителей в сёлах Гоголевка и Вербовка Красноармейского муниципального округа", - говорится в сообщении. В компании отметили, что на данный момент без электричества остаются потребители сёл Саровка и Покровка Красноармейского округа – энергетики не смогли доставить дизель-генераторные установки к местам подключений из-за затопления проездов и сильного течения. "Энергетики продолжают вести мониторинг паводковой обстановки. Как только уровень воды позволит приступить к восстановительным мероприятиям, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы на этом участке", - отмечается в сообщении. На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на понедельник, от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт в семи муниципалитетах края. По информации МЧС России, ливни подтопили два жилых дома и 482 приусадебных участка.
https://ria.ru/20240805/pavodok-1964075135.html
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происшествия, дальнегорский городской округ, россия, дальневосточная распределительная сетевая компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Дальнегорский городской округ, Россия, Дальневосточная распределительная сетевая компания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Приморье восстановили электроснабжение четырех сел

В Приморье восстановили электроснабжение четырех сел, нарушенное из-за паводка

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭлектрик восстанавливает линию электропередачи
Электрик восстанавливает линию электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Электрик восстанавливает линию электропередачи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение жителей четырех из шести сёл в Приморье, нарушенное ранее из-за последствий паводка, сообщает АО "ДРСК".
В понедельник правительство Приморья со ссылкой на энергетиков сообщало о затоплении 705 опор линий электропередачи из-за паводка, некоторые из них из них оказались подмыты и накренились. Электроснабжение было нарушено в шести сёлах Дальнегорского и Красноармейского округов.
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"Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания") вечером 5 августа восстановили электроснабжение всех потребителей, используя дизель-генераторные установки (ДГУ), в пгт. Каменка и с. Лидовка в Дальнегорском городском округе, нарушенное в результате подтоплений… Также 5 августа было восстановлено электроснабжение потребителей в сёлах Гоголевка и Вербовка Красноармейского муниципального округа", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что на данный момент без электричества остаются потребители сёл Саровка и Покровка Красноармейского округа – энергетики не смогли доставить дизель-генераторные установки к местам подключений из-за затопления проездов и сильного течения.
"Энергетики продолжают вести мониторинг паводковой обстановки. Как только уровень воды позволит приступить к восстановительным мероприятиям, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы на этом участке", - отмечается в сообщении.
На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на понедельник, от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт в семи муниципалитетах края. По информации МЧС России, ливни подтопили два жилых дома и 482 приусадебных участка.
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ПроисшествияДальнегорский городской округРоссияДальневосточная распределительная сетевая компанияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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