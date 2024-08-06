https://ria.ru/20240806/prigovor-1964319489.html

Житель Мурманской области получил 18 лет колонии за изнасилование девочки

Житель Мурманской области получил 18 лет колонии за изнасилование девочки - РИА Новости, 06.08.2024

Житель Мурманской области получил 18 лет колонии за изнасилование девочки

Житель Мурманской области приговорен к 18 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы, также он заплатит 1,5... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:56

2024-08-06T08:56

2024-08-06T08:59

происшествия

мурманская область

ковдорский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Житель Мурманской области приговорен к 18 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы, также он заплатит 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Как доказал в суде гособвинитель прокуратуры Ковдорского района, в 2021 и 2023 годах фигурант "дважды совершил в отношении не достигшей 14-летнего возраста дочери сожительницы насильственные действия сексуального характера, а также, используя ее беспомощное состояние и применив физическую силу, насильственный половой акт". Мужчина не признал вину, уточняют в надзорном ведомстве. "С учетом позиции государственного обвинителя и представленных им доказательств суд, признав мужчину виновным по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (Изнасилование) и по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет, с ограничением свободы", – говорится в сообщении. Также суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, заключили в прокуратуре Мурманской области.

https://ria.ru/20240418/zheleznogorsk-1940717667.html

https://ria.ru/20240306/prigovor-1931542045.html

мурманская область

ковдорский район

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происшествия, мурманская область, ковдорский район