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Житель Мурманской области получил 18 лет колонии за изнасилование девочки - РИА Новости, 06.08.2024
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08:56 06.08.2024 (обновлено: 08:59 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/prigovor-1964319489.html
Житель Мурманской области получил 18 лет колонии за изнасилование девочки
Житель Мурманской области получил 18 лет колонии за изнасилование девочки - РИА Новости, 06.08.2024
Житель Мурманской области получил 18 лет колонии за изнасилование девочки
Житель Мурманской области приговорен к 18 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы, также он заплатит 1,5... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:56
2024-08-06T08:59
происшествия
мурманская область
ковдорский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Житель Мурманской области приговорен к 18 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы, также он заплатит 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Как доказал в суде гособвинитель прокуратуры Ковдорского района, в 2021 и 2023 годах фигурант "дважды совершил в отношении не достигшей 14-летнего возраста дочери сожительницы насильственные действия сексуального характера, а также, используя ее беспомощное состояние и применив физическую силу, насильственный половой акт". Мужчина не признал вину, уточняют в надзорном ведомстве. "С учетом позиции государственного обвинителя и представленных им доказательств суд, признав мужчину виновным по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (Изнасилование) и по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет, с ограничением свободы", – говорится в сообщении. Также суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, заключили в прокуратуре Мурманской области.
https://ria.ru/20240418/zheleznogorsk-1940717667.html
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мурманская область
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происшествия, мурманская область, ковдорский район
Происшествия, Мурманская область, Ковдорский район
Житель Мурманской области получил 18 лет колонии за изнасилование девочки

Жителя Мурманской области осудили на 18 лет за изнасилование дочери сожительницы

© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Depositphotos.com / cunaplus
Тюремная камера. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Житель Мурманской области приговорен к 18 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы, также он заплатит 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
Как доказал в суде гособвинитель прокуратуры Ковдорского района, в 2021 и 2023 годах фигурант "дважды совершил в отношении не достигшей 14-летнего возраста дочери сожительницы насильственные действия сексуального характера, а также, используя ее беспомощное состояние и применив физическую силу, насильственный половой акт".
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Мужчина не признал вину, уточняют в надзорном ведомстве.
"С учетом позиции государственного обвинителя и представленных им доказательств суд, признав мужчину виновным по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (Изнасилование) и по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет, с ограничением свободы", – говорится в сообщении.
Также суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.
Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, заключили в прокуратуре Мурманской области.
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