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Коптеры и другое оборудование отправили из Бурятии на СВО - РИА Новости, 06.08.2024
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Надежные люди
 
14:30 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/pomosch-1964416921.html
Коптеры и другое оборудование отправили из Бурятии на СВО
Коптеры и другое оборудование отправили из Бурятии на СВО - РИА Новости, 06.08.2024
Коптеры и другое оборудование отправили из Бурятии на СВО
Военным в зону спецоперации из Бурятии переданы дроны, комплектующие к ним, камеры оптического прицела, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:30
2024-08-06T14:30
надежные люди
донецкая народная республика
сво
дроны
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 6 авг – РИА Новости. Военным в зону спецоперации из Бурятии переданы дроны, комплектующие к ним, камеры оптического прицела, сообщила пресс-служба правительства республики. "Мы везем дроны, с помощью которых военные проводят разведку, корректируют огонь артиллерии и многое другое, а камеры оптического прицела улучшают качество видеосъемки и позволяют более точно определять позиции противника на поле боя. Также передадим более 600 комплектующих для сборки FPV-дронов - военные собирают их своими руками в специальной лаборатории", - приводятся в сообщении слова директора АНО "Содействие" Дамдина Болотова. По его словам, помощь передается по поручению главы республики Алексея Цыденова. Болотов отметил, что в воскресенье глава региона лично планировал выехать к землякам, которые служат в зоне специальной военной операции, но из-за паводков в Бурятии поездку пришлось отменить. По данным пресс-службы, за первое полугодие 2024 года правительство Бурятии направило на поддержку воинов-земляков, находящихся на СВО, более 900 миллионов рублей. За 2022-2023 годы на техническое обеспечение и материальное стимулирование было выделено более 4,1 миллиарда рублей, на которые было приобретено свыше 355 тысяч единиц оборудования и комплектующих, средств защиты, одежды и экипировки, медпрепаратов. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
https://ria.ru/20240806/pomosch-1964370699.html
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донецкая народная республика, сво, дроны, республика бурятия
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, СВО, дроны, Республика Бурятия

Коптеры и другое оборудование отправили из Бурятии на СВО

© Фото : пресс-служба правительства БурятииКоптеры и другое оборудование отправили из Бурятии на СВО
Коптеры и другое оборудование отправили из Бурятии на СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 6 авг – РИА Новости. Военным в зону спецоперации из Бурятии переданы дроны, комплектующие к ним, камеры оптического прицела, сообщила пресс-служба правительства республики.
"Мы везем дроны, с помощью которых военные проводят разведку, корректируют огонь артиллерии и многое другое, а камеры оптического прицела улучшают качество видеосъемки и позволяют более точно определять позиции противника на поле боя. Также передадим более 600 комплектующих для сборки FPV-дронов - военные собирают их своими руками в специальной лаборатории", - приводятся в сообщении слова директора АНО "Содействие" Дамдина Болотова.
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Тюменская компания передала бойцам СВО автомобиль УАЗ для перевозки раненых
Вчера, 12:23
По его словам, помощь передается по поручению главы республики Алексея Цыденова. Болотов отметил, что в воскресенье глава региона лично планировал выехать к землякам, которые служат в зоне специальной военной операции, но из-за паводков в Бурятии поездку пришлось отменить.
По данным пресс-службы, за первое полугодие 2024 года правительство Бурятии направило на поддержку воинов-земляков, находящихся на СВО, более 900 миллионов рублей. За 2022-2023 годы на техническое обеспечение и материальное стимулирование было выделено более 4,1 миллиарда рублей, на которые было приобретено свыше 355 тысяч единиц оборудования и комплектующих, средств защиты, одежды и экипировки, медпрепаратов.
АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
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Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаСВОдроныРеспублика Бурятия
 
 
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