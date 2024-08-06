Тюменская компания передала бойцам СВО автомобиль УАЗ для перевозки раненых
© Фото : пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"Автомобиль УАЗ "Фермер" для бойцов в зоне СВО приобрела тюменская компания "СпецТрансСервис"
© Фото : пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"
ТЮМЕНЬ, 6 авг – РИА Новости. Автомобиль УАЗ "Фермер" приобрела тюменская компания "СпецТрансСервис" для бойцов специальной военной операции, он будет использоваться для транспортировки раненых в больницы, сообщили в пресс-службе Тюменского реготделения партии "Единая Россия".
"Автомобиль УАЗ "Фермер" отправляется из Тюмени на передовую. Машину приобрело предприятие "СпецТрансСервис". Ранее письмо с просьбой об автомобиле на имя первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова отправил командир мотострелкового батальона подполковник А. Герасимов… Автомобиль будет использоваться для перевозки раненых в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"Автомобиль УАЗ "Фермер" для бойцов в зоне СВО приобрела тюменская компания "СпецТрансСервис"
© Фото : пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Автомобиль УАЗ "Фермер" для бойцов в зоне СВО приобрела тюменская компания "СпецТрансСервис"
По словам руководителя предприятия Алексея Логиновского, машина технически полностью подготовлена, прошла капремонт двигателя, ходовой части и максимально укомплектована различными техсредствами, запчастями, в том числе дополнительным набором колес.
Помимо автомобиля, в зону СВО будут доставлены десять колес для машин "Урал" и "Камаз". Их для 90-го саперного полка приобрели тюменские предприниматели Ильфат Бабаев и Екатерина Власова при содействии председателя думы поселка Андреевского, руководителя фракции единороссов Рустама Арипова. О нужных полку запчастях Арипов узнал от своего односельчанина, бойца с позывным Цыган, который находится в зоне СВО.
Грузы в зону СВО в первой половине августа доставит организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.