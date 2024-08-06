https://ria.ru/20240806/pomosch-1964370699.html

Тюменская компания передала бойцам СВО автомобиль УАЗ для перевозки раненых

Тюменская компания передала бойцам СВО автомобиль УАЗ для перевозки раненых - РИА Новости, 06.08.2024

Тюменская компания передала бойцам СВО автомобиль УАЗ для перевозки раненых

Автомобиль УАЗ "Фермер" приобрела тюменская компания "СпецТрансСервис" для бойцов специальной военной операции, он будет использоваться для транспортировки... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:23

2024-08-06T12:23

2024-08-06T12:23

надежные люди

единая россия

сво

тюменская областная дума

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ТЮМЕНЬ, 6 авг – РИА Новости. Автомобиль УАЗ "Фермер" приобрела тюменская компания "СпецТрансСервис" для бойцов специальной военной операции, он будет использоваться для транспортировки раненых в больницы, сообщили в пресс-службе Тюменского реготделения партии "Единая Россия". "Автомобиль УАЗ "Фермер" отправляется из Тюмени на передовую. Машину приобрело предприятие "СпецТрансСервис". Ранее письмо с просьбой об автомобиле на имя первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова отправил командир мотострелкового батальона подполковник А. Герасимов… Автомобиль будет использоваться для перевозки раненых в лечебные учреждения", - говорится в сообщении. По словам руководителя предприятия Алексея Логиновского, машина технически полностью подготовлена, прошла капремонт двигателя, ходовой части и максимально укомплектована различными техсредствами, запчастями, в том числе дополнительным набором колес. Помимо автомобиля, в зону СВО будут доставлены десять колес для машин "Урал" и "Камаз". Их для 90-го саперного полка приобрели тюменские предприниматели Ильфат Бабаев и Екатерина Власова при содействии председателя думы поселка Андреевского, руководителя фракции единороссов Рустама Арипова. О нужных полку запчастях Арипов узнал от своего односельчанина, бойца с позывным Цыган, который находится в зоне СВО. Грузы в зону СВО в первой половине августа доставит организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.

https://ria.ru/20240805/pomosch-1964218801.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

единая россия, сво, тюменская областная дума