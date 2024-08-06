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Тюменская компания передала бойцам СВО автомобиль УАЗ для перевозки раненых - РИА Новости, 06.08.2024
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12:23 06.08.2024
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Тюменская компания передала бойцам СВО автомобиль УАЗ для перевозки раненых
Тюменская компания передала бойцам СВО автомобиль УАЗ для перевозки раненых - РИА Новости, 06.08.2024
Тюменская компания передала бойцам СВО автомобиль УАЗ для перевозки раненых
Автомобиль УАЗ "Фермер" приобрела тюменская компания "СпецТрансСервис" для бойцов специальной военной операции, он будет использоваться для транспортировки... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:23
2024-08-06T12:23
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ТЮМЕНЬ, 6 авг – РИА Новости. Автомобиль УАЗ "Фермер" приобрела тюменская компания "СпецТрансСервис" для бойцов специальной военной операции, он будет использоваться для транспортировки раненых в больницы, сообщили в пресс-службе Тюменского реготделения партии "Единая Россия". "Автомобиль УАЗ "Фермер" отправляется из Тюмени на передовую. Машину приобрело предприятие "СпецТрансСервис". Ранее письмо с просьбой об автомобиле на имя первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова отправил командир мотострелкового батальона подполковник А. Герасимов… Автомобиль будет использоваться для перевозки раненых в лечебные учреждения", - говорится в сообщении. По словам руководителя предприятия Алексея Логиновского, машина технически полностью подготовлена, прошла капремонт двигателя, ходовой части и максимально укомплектована различными техсредствами, запчастями, в том числе дополнительным набором колес. Помимо автомобиля, в зону СВО будут доставлены десять колес для машин "Урал" и "Камаз". Их для 90-го саперного полка приобрели тюменские предприниматели Ильфат Бабаев и Екатерина Власова при содействии председателя думы поселка Андреевского, руководителя фракции единороссов Рустама Арипова. О нужных полку запчастях Арипов узнал от своего односельчанина, бойца с позывным Цыган, который находится в зоне СВО. Грузы в зону СВО в первой половине августа доставит организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.
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единая россия, сво, тюменская областная дума
Надежные люди, Единая Россия, СВО, Тюменская областная Дума

Тюменская компания передала бойцам СВО автомобиль УАЗ для перевозки раненых

© Фото : пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"Автомобиль УАЗ "Фермер" для бойцов в зоне СВО приобрела тюменская компания "СпецТрансСервис"
Автомобиль УАЗ Фермер для бойцов в зоне СВО приобрела тюменская компания СпецТрансСервис - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"
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ТЮМЕНЬ, 6 авг – РИА Новости. Автомобиль УАЗ "Фермер" приобрела тюменская компания "СпецТрансСервис" для бойцов специальной военной операции, он будет использоваться для транспортировки раненых в больницы, сообщили в пресс-службе Тюменского реготделения партии "Единая Россия".
"Автомобиль УАЗ "Фермер" отправляется из Тюмени на передовую. Машину приобрело предприятие "СпецТрансСервис". Ранее письмо с просьбой об автомобиле на имя первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова отправил командир мотострелкового батальона подполковник А. Герасимов… Автомобиль будет использоваться для перевозки раненых в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"Автомобиль УАЗ "Фермер" для бойцов в зоне СВО приобрела тюменская компания "СпецТрансСервис"
Автомобиль УАЗ Фермер для бойцов в зоне СВО приобрела тюменская компания СпецТрансСервис - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Автомобиль УАЗ "Фермер" для бойцов в зоне СВО приобрела тюменская компания "СпецТрансСервис"
По словам руководителя предприятия Алексея Логиновского, машина технически полностью подготовлена, прошла капремонт двигателя, ходовой части и максимально укомплектована различными техсредствами, запчастями, в том числе дополнительным набором колес.
Помимо автомобиля, в зону СВО будут доставлены десять колес для машин "Урал" и "Камаз". Их для 90-го саперного полка приобрели тюменские предприниматели Ильфат Бабаев и Екатерина Власова при содействии председателя думы поселка Андреевского, руководителя фракции единороссов Рустама Арипова. О нужных полку запчастях Арипов узнал от своего односельчанина, бойца с позывным Цыган, который находится в зоне СВО.
Грузы в зону СВО в первой половине августа доставит организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.
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