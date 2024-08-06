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Выжившую после ЧП в Приморье девочку перевезли во Владивосток - РИА Новости, 06.08.2024
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04:14 06.08.2024 (обновлено: 04:15 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/pomosch-1964301485.html
Выжившую после ЧП в Приморье девочку перевезли во Владивосток
Выжившую после ЧП в Приморье девочку перевезли во Владивосток - РИА Новости, 06.08.2024
Выжившую после ЧП в Приморье девочку перевезли во Владивосток
Двенадцатилетнюю девочку, выжившую после попадания в шлюз при сплаве на сапбордах на озере в Приморье, где погибли три человека, перевезли в краевую больницу во РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T04:14
2024-08-06T04:15
происшествия
владивосток
вера щербина
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, выжившую после попадания в шлюз при сплаве на сапбордах на озере в Приморье, где погибли три человека, перевезли в краевую больницу во Владивосток, она в тяжелом состоянии, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина в своем Telegram-канале. Прокуратура Приморья 3 августа сообщала, что три человека, сплавлявшихся на сапбордах по Цинковому озеру на окраине приморского поселка Хрустальный, пропали без вести после попадания в шлюз сброса воды, девочка-подросток получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По данным приморского СК, предварительно, по озеру катались две женщины с дочерьми. Одну девочку мать успела высадить на берег. После попадания в шлюз им пытались помочь мужья. В результате две женщины и один из мужчин утонули, их тела позже обнаружили спасатели. "Бороться за жизнь двенадцатилетней девочки, выжившей после трагедии на Цинковом озере в Кавалеровском округе, продолжат врачи Владивостокской клинической больницы №2. На днях ее доставили из Кавалеровской во Владивостокскую больницу. К спасению подключились профильные специалисты - травматологи, нейрохирурги. Состояние пациентки тяжелое, но стабильное", - написала Щербина.
https://ria.ru/20240709/bashkirija-1958561310.html
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происшествия, владивосток, вера щербина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Вера Щербина, Следственный комитет России (СК РФ)
Выжившую после ЧП в Приморье девочку перевезли во Владивосток

Щербина: выжившую после ЧП на озере в Приморье девочку перевезли во Владивосток

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, выжившую после попадания в шлюз при сплаве на сапбордах на озере в Приморье, где погибли три человека, перевезли в краевую больницу во Владивосток, она в тяжелом состоянии, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина в своем Telegram-канале.
Прокуратура Приморья 3 августа сообщала, что три человека, сплавлявшихся на сапбордах по Цинковому озеру на окраине приморского поселка Хрустальный, пропали без вести после попадания в шлюз сброса воды, девочка-подросток получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По данным приморского СК, предварительно, по озеру катались две женщины с дочерьми. Одну девочку мать успела высадить на берег. После попадания в шлюз им пытались помочь мужья. В результате две женщины и один из мужчин утонули, их тела позже обнаружили спасатели.
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Башкирии семилетнего мальчика засосало в шлюз водохранилища
9 июля, 17:04
"Бороться за жизнь двенадцатилетней девочки, выжившей после трагедии на Цинковом озере в Кавалеровском округе, продолжат врачи Владивостокской клинической больницы №2. На днях ее доставили из Кавалеровской во Владивостокскую больницу. К спасению подключились профильные специалисты - травматологи, нейрохирурги. Состояние пациентки тяжелое, но стабильное", - написала Щербина.
 
ПроисшествияВладивостокВера ЩербинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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