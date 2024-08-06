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Выжившую после ЧП в Приморье девочку перевезли во Владивосток

Выжившую после ЧП в Приморье девочку перевезли во Владивосток - РИА Новости, 06.08.2024

Выжившую после ЧП в Приморье девочку перевезли во Владивосток

Двенадцатилетнюю девочку, выжившую после попадания в шлюз при сплаве на сапбордах на озере в Приморье, где погибли три человека, перевезли в краевую больницу во РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T04:14

2024-08-06T04:14

2024-08-06T04:15

происшествия

владивосток

вера щербина

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, выжившую после попадания в шлюз при сплаве на сапбордах на озере в Приморье, где погибли три человека, перевезли в краевую больницу во Владивосток, она в тяжелом состоянии, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина в своем Telegram-канале. Прокуратура Приморья 3 августа сообщала, что три человека, сплавлявшихся на сапбордах по Цинковому озеру на окраине приморского поселка Хрустальный, пропали без вести после попадания в шлюз сброса воды, девочка-подросток получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По данным приморского СК, предварительно, по озеру катались две женщины с дочерьми. Одну девочку мать успела высадить на берег. После попадания в шлюз им пытались помочь мужья. В результате две женщины и один из мужчин утонули, их тела позже обнаружили спасатели. "Бороться за жизнь двенадцатилетней девочки, выжившей после трагедии на Цинковом озере в Кавалеровском округе, продолжат врачи Владивостокской клинической больницы №2. На днях ее доставили из Кавалеровской во Владивостокскую больницу. К спасению подключились профильные специалисты - травматологи, нейрохирурги. Состояние пациентки тяжелое, но стабильное", - написала Щербина.

https://ria.ru/20240709/bashkirija-1958561310.html

владивосток

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происшествия, владивосток, вера щербина, следственный комитет россии (ск рф)