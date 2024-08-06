https://ria.ru/20240806/poezda-1964495647.html
Два поезда остановили из-за перекрытия ж/д движения в Крыму
Два поезда остановили из-за перекрытия ж/д движения в Крыму - РИА Новости, 06.08.2024
Два поезда остановили из-за перекрытия ж/д движения в Крыму
Два поезда дальнего следования сообщением Симферополь-Москва и Москва-Симферополь остановлены в пути из-за временного перекрытия движения на участке... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:50
2024-08-06T18:50
2024-08-06T18:54
симферополь
джанкой
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Два поезда дальнего следования сообщением Симферополь-Москва и Москва-Симферополь остановлены в пути из-за временного перекрытия движения на участке Симферополь-Джанкой, сообщила пресс-служба компании "ГрандСервисЭкспресс".Движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя временно приостановлено, ориентировочно на два часа, сообщил ранее минтранс региона."Приостановлено движение двух поездов ГСЭ: №27/28 Симферополь-Москва, отправлением 6 августа из Симферополя, остановлен в 17.34 около ст. Остряково; №175/176 Москва Павелецкая – Симферополь, отправлением 5 августа из Москвы, в 17.29 остановлен около ст. Краснопартизанская", - сообщили в компании.Обе станции, где стоят поезда, находятся в Крыму.Поезда начнут движение после разрешения, в компании отметили, что постараются нагнать отставание от графика в пути.
https://ria.ru/20240806/dtp-1964493836.html
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симферополь, джанкой, происшествия, республика крым
Симферополь, Джанкой, Происшествия, Республика Крым
Два поезда остановили из-за перекрытия ж/д движения в Крыму
Из-за временного перекрытия участка Симферополь-Джанкой остановили 2 поезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Два поезда дальнего следования сообщением Симферополь-Москва и Москва-Симферополь остановлены в пути из-за временного перекрытия движения на участке Симферополь-Джанкой, сообщила пресс-служба компании "ГрандСервисЭкспресс".
Движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя временно приостановлено, ориентировочно на два часа, сообщил ранее минтранс региона.
«
"Приостановлено движение двух поездов ГСЭ: №27/28 Симферополь-Москва, отправлением 6 августа из Симферополя, остановлен в 17.34 около ст. Остряково; №175/176 Москва Павелецкая – Симферополь, отправлением 5 августа из Москвы, в 17.29 остановлен около ст. Краснопартизанская", - сообщили в компании.
Обе станции, где стоят поезда, находятся в Крыму.
Поезда начнут движение после разрешения, в компании отметили, что постараются нагнать отставание от графика в пути.