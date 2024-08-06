https://ria.ru/20240806/podpole-1964503148.html

Подполье рассказало, где стояли уничтоженные ВС России украинские "Буки"

Подполье рассказало, где стояли уничтоженные ВС России украинские "Буки" - РИА Новости, 06.08.2024

Подполье рассказало, где стояли уничтоженные ВС России украинские "Буки"

Уничтоженные российскими ракетами "Искандер" две украинские установки ЗРК "Бук-М1" ВСУ базировались у села Юнаковка Сумской области - в 10 км от границы с РФ и... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:33

2024-08-06T19:33

2024-08-06T20:09

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

сергей лебедев

алексей смирнов (политик)

сумская область

курская область

россия

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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Уничтоженные российскими ракетами "Искандер" две украинские установки ЗРК "Бук-М1" ВСУ базировались у села Юнаковка Сумской области - в 10 км от границы с РФ и в 20 км от города Суджи в Курской области, которая ранее днем подверглась ракетной атаке ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег в Сумской области. "Пару "Буков" украинских завалили в Юнаковке", - сказал подпольщик. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Сумской области. Юнаковка расположена в Сумской области Украины, в 8-10 километрах от границы с Россией, при этом до подвергшейся во вторник атаке Судже - чуть более 20 км. Ранее ФСБ сообщила, что ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв приграничные населенные пункты Курской области. Пограничниками совместно с подразделениями ВС РФ были приняты меры по отражению вооруженной агрессии. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, погибла женщина в Суджанском районе, среди мирных граждан есть и раненые. Он также сообщил, что пограничники и ВС РФ уничтожили 16 единиц техники ВСУ на границе Курской области.

https://ria.ru/20240806/minoborony-1964501989.html

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Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области 2024-08-06T19:33 true PT1M07S

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, сергей лебедев, алексей смирнов (политик) , сумская область, курская область, россия, безопасность