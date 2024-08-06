https://ria.ru/20240806/podpole-1964503148.html
Подполье рассказало, где стояли уничтоженные ВС России украинские "Буки"
Подполье рассказало, где стояли уничтоженные ВС России украинские "Буки" - РИА Новости, 06.08.2024
Подполье рассказало, где стояли уничтоженные ВС России украинские "Буки"
Уничтоженные российскими ракетами "Искандер" две украинские установки ЗРК "Бук-М1" ВСУ базировались у села Юнаковка Сумской области - в 10 км от границы с РФ и... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:33
2024-08-06T19:33
2024-08-06T20:09
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
сергей лебедев
алексей смирнов (политик)
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Уничтоженные российскими ракетами "Искандер" две украинские установки ЗРК "Бук-М1" ВСУ базировались у села Юнаковка Сумской области - в 10 км от границы с РФ и в 20 км от города Суджи в Курской области, которая ранее днем подверглась ракетной атаке ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег в Сумской области. "Пару "Буков" украинских завалили в Юнаковке", - сказал подпольщик. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Сумской области. Юнаковка расположена в Сумской области Украины, в 8-10 километрах от границы с Россией, при этом до подвергшейся во вторник атаке Судже - чуть более 20 км. Ранее ФСБ сообщила, что ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв приграничные населенные пункты Курской области. Пограничниками совместно с подразделениями ВС РФ были приняты меры по отражению вооруженной агрессии. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, погибла женщина в Суджанском районе, среди мирных граждан есть и раненые. Он также сообщил, что пограничники и ВС РФ уничтожили 16 единиц техники ВСУ на границе Курской области.
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Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
2024-08-06T19:33
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, сергей лебедев, алексей смирнов (политик) , сумская область, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Алексей Смирнов (политик) , Сумская область, Курская область, Россия, Безопасность
Подполье рассказало, где стояли уничтоженные ВС России украинские "Буки"
Лебедев: уничтоженные ВС "Буки" ВСУ стояли в 10 км от границы РФ, 20 км от Суджи