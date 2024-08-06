https://ria.ru/20240806/podmoskove-1964352162.html

Более миллиона учеников пойдут в школы Подмосковья в этом году

Более миллиона учеников пойдут в школы Подмосковья в этом году - РИА Новости, 06.08.2024

Более миллиона учеников пойдут в школы Подмосковья в этом году

В этом году в школы Московской области пойдут 1 миллион 84 тысячи учеников, до 15 августа все общеобразовательные учреждения проверят на готовность к новому... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:27

2024-08-06T11:27

2024-08-06T11:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

1 сентября

школа

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В этом году в школы Московской области пойдут 1 миллион 84 тысячи учеников, до 15 августа все общеобразовательные учреждения проверят на готовность к новому учебного году, написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. "К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ", - отметил губернатор. По его словам, в этом году в подмосковные образовательные учреждения пришли более 3 тысяч учителей. "Все больше специалистов выбирают для работы именно Московскую область, это приятно. Мы со своей стороны всегда поможем — для этого у нас есть ряд мер поддержки", - пишет губернатор. Также в этом году в регионе обустроят 1729 пешеходных переходов около школ. Большая часть работ уже сделана, остается привести в порядок еще 604 локации. Дополнительно проверят пешеходные переходы рядом с детскими садами. "Занятия в школах начнутся 2 сентября, а в День знаний мы подготовим для всех школьников праздник — концерты, квесты и ярмарки в 80 парках Подмосковья", - резюмировал Воробьев.

https://ria.ru/20240805/perekhody-1964204764.html

https://realty.ria.ru/20240805/shkoly-1964178378.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, 1 сентября, школа