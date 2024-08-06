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Пленный рассказал, как его заставили служить в ВСУ, несмотря на белый билет - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:01 06.08.2024 (обновлено: 10:27 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/plennyy-1964314351.html
Пленный рассказал, как его заставили служить в ВСУ, несмотря на белый билет
Пленный рассказал, как его заставили служить в ВСУ, несмотря на белый билет - РИА Новости, 06.08.2024
Пленный рассказал, как его заставили служить в ВСУ, несмотря на белый билет
Военнослужащий ВСУ Николай Хавтура, сдавшийся в плен российским войскам группировки "Север" на Харьковском направлении, рассказал, как его заставили служить,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:01
2024-08-06T10:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Николай Хавтура, сдавшийся в плен российским войскам группировки "Север" на Харьковском направлении, рассказал, как его заставили служить, несмотря на наличие белого билета. "Утром я шел на работу. Это было где-то полвосьмого утра. Ну и едет машина гражданская. Она остановилась возле меня. Выходят три человека в форме. Они представились, что ТЦК, что с военкомата. Предъявите документы. Они говорят, надо проехать в военкомат для проверки документов и все остальное. Я не хотел и шел в отказ. Они начали угрожать, что вызовут полицию и оштрафуют, повяжут, но все равно придется поехать в военкомат. Я смирился со всем этим и сел в машину", — сказал Хавтура в видеоролике, распространенном МО России. "У меня белый билет был. Они его просто выбросили и сказали: "Ты годен к службе". Я ограниченно годный. Перед этим два раза в больнице лежал. Мне два раза отсрочку давали. Они мне сказали: "Война сейчас. Ты годен. Все равно пойдешь служить", — добавил пленный. По его словам, на Украине берут служить "всех подряд", в том числе эпилептиков. Стрелок-санитар 144-й отдельной стрелковой бригады ВСУ Хавтура был мобилизован в августе 2023 года, уточнили в российском ведомстве. Сотрудники украинского военкомата трое суток удерживали его, а потом сразу отправили в воинскую часть в Николаевской области. Там он пробыл недолго, так как ВСУ нужно было новое "пушечное мясо". "Обычно полгода дается на подготовку как минимум. Но тут все укорочено, все быстро. Главное, чтобы все бумаги были подписаны. А там понял — не понял, изучил — не изучил. Это уже твои проблемы. Хочешь жить — учись. Они этого не спрашивали. У них очень кратко, быстро все. Нет людей на передовой. И им нужно количество людей, чтобы были там", — отметил украинец. В победу ВСУ он не верит и обосновывает это тем, что "воевать просто некому", "мужиков берут уже под 60 лет", а также инвалидов третьей группы. По его словам, на передовой постоянные обстрелы, невозможно даже выйти в туалет. Хавтура рассказал, что он вместе с тремя сослуживцами сидел в окопе в лисьей норе до тех пор, пока туда не ворвались военнослужащие группировки ВС России "Север" и не начали кричать "Выходите, сдавайтесь!". "Их автоматы были направлены в нашу сторону. Мы просто вышли и сказали: "Сдаемся!" Нас четверо было. Мы вылезли из той норки и сдались в плен. Нам дали воду, покушать, покурить. Мы перебежали поле к вам в тыл. Пацаны нас тоже накормили. Мы душ, баньку приняли. Переодели нас. Сигарет нам дали. К нам ваши ребята отнеслись нормально, по-человечески", — рассказал Хавтура.
https://ria.ru/20240806/vsu-1964306926.html
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россия, украина, николаевская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, как его заставили служить в ВСУ, несмотря на белый билет

Украинский пленный Хавтура рассказал о мобилизации в ВСУ больных эпилепсией

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Николай Хавтура, сдавшийся в плен российским войскам группировки "Север" на Харьковском направлении, рассказал, как его заставили служить, несмотря на наличие белого билета.
"Утром я шел на работу. Это было где-то полвосьмого утра. Ну и едет машина гражданская. Она остановилась возле меня. Выходят три человека в форме. Они представились, что ТЦК, что с военкомата. Предъявите документы. Они говорят, надо проехать в военкомат для проверки документов и все остальное. Я не хотел и шел в отказ. Они начали угрожать, что вызовут полицию и оштрафуют, повяжут, но все равно придется поехать в военкомат. Я смирился со всем этим и сел в машину", — сказал Хавтура в видеоролике, распространенном МО России.
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"У меня белый билет был. Они его просто выбросили и сказали: "Ты годен к службе". Я ограниченно годный. Перед этим два раза в больнице лежал. Мне два раза отсрочку давали. Они мне сказали: "Война сейчас. Ты годен. Все равно пойдешь служить", — добавил пленный.
По его словам, на Украине берут служить "всех подряд", в том числе эпилептиков.
Стрелок-санитар 144-й отдельной стрелковой бригады ВСУ Хавтура был мобилизован в августе 2023 года, уточнили в российском ведомстве. Сотрудники украинского военкомата трое суток удерживали его, а потом сразу отправили в воинскую часть в Николаевской области. Там он пробыл недолго, так как ВСУ нужно было новое "пушечное мясо".
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"Обычно полгода дается на подготовку как минимум. Но тут все укорочено, все быстро. Главное, чтобы все бумаги были подписаны. А там понял — не понял, изучил — не изучил. Это уже твои проблемы. Хочешь жить — учись. Они этого не спрашивали. У них очень кратко, быстро все. Нет людей на передовой. И им нужно количество людей, чтобы были там", — отметил украинец.
В победу ВСУ он не верит и обосновывает это тем, что "воевать просто некому", "мужиков берут уже под 60 лет", а также инвалидов третьей группы. По его словам, на передовой постоянные обстрелы, невозможно даже выйти в туалет. Хавтура рассказал, что он вместе с тремя сослуживцами сидел в окопе в лисьей норе до тех пор, пока туда не ворвались военнослужащие группировки ВС России "Север" и не начали кричать "Выходите, сдавайтесь!".
"Их автоматы были направлены в нашу сторону. Мы просто вышли и сказали: "Сдаемся!" Нас четверо было. Мы вылезли из той норки и сдались в плен. Нам дали воду, покушать, покурить. Мы перебежали поле к вам в тыл. Пацаны нас тоже накормили. Мы душ, баньку приняли. Переодели нас. Сигарет нам дали. К нам ваши ребята отнеслись нормально, по-человечески", — рассказал Хавтура.
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