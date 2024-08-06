https://ria.ru/20240806/pivo-1964304553.html
Производство пива в России выросло до максимума с 2013 года
Производство пива в России выросло до максимума с 2013 года - РИА Новости, 06.08.2024
Производство пива в России выросло до максимума с 2013 года
Производство пива в России по итогам первого полугодия выросло до максимума за одиннадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:28
2024-08-06T05:28
2024-08-06T05:28
экономика
россия
уральский
северо-кавказский федеральный округ
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Производство пива в России по итогам первого полугодия выросло до максимума за одиннадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. Так, в январе-июне его производство увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 451,4 тысячи декалитров. Это максимальный показатель с 2013 года, когда было выпущено 451,9 тысячи декалитров. Рекордным в текущем полугодии месяцем по производству пива стал июнь, когда выпуск достиг 88,2 тысячи декалитров. Это больше, чем показатель месяцем ранее, на 1,8%, а годом ранее - на 6,9%. Главным образом в первом полугодии производили пиво крепостью от 0,5% до 8,6% - на него пришлось 85% всего выпуска. Еще 12,1% занимают напитки, изготавливаемые на основе пива, а около 2% - безалкогольное пиво. Пиво в России в основном производится в Приволжском (136,1 тысячи декалитров) и Центральном (122,7 тысячи) федеральных округах. Еще 86,8 тысячи декалитров было выпущено в Сибирском федеральном округе, 36,1 тысячи - в Южном, 31,6 тысячи - в Северо-Западном, а примерно по 16 тысяч - в Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Меньше всего пива производится в Северо-Кавказском федеральном округе - лишь 6,6 тысячи декалитров.
https://ria.ru/20240805/upotreblenie-1964081594.html
https://ria.ru/20240718/pivo-1960473567.html
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экономика, россия, уральский, северо-кавказский федеральный округ, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Уральский, Северо-Кавказский Федеральный округ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Производство пива в России выросло до максимума с 2013 года
Росстат: производство пива в России в 2024 году выросло до максимума за 11 лет
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Производство пива в России по итогам первого полугодия выросло до максимума за одиннадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата.
Так, в январе-июне его производство увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 451,4 тысячи декалитров. Это максимальный показатель с 2013 года, когда было выпущено 451,9 тысячи декалитров.
Рекордным в текущем полугодии месяцем по производству пива стал июнь, когда выпуск достиг 88,2 тысячи декалитров. Это больше, чем показатель месяцем ранее, на 1,8%, а годом ранее - на 6,9%.
Главным образом в первом полугодии производили пиво крепостью от 0,5% до 8,6% - на него пришлось 85% всего выпуска. Еще 12,1% занимают напитки, изготавливаемые на основе пива, а около 2% - безалкогольное пиво.
Пиво в России в основном производится в Приволжском (136,1 тысячи декалитров) и Центральном (122,7 тысячи) федеральных округах. Еще 86,8 тысячи декалитров было выпущено в Сибирском федеральном округе, 36,1 тысячи - в Южном, 31,6 тысячи - в Северо-Западном, а примерно по 16 тысяч - в Уральском
и Дальневосточном федеральных округах. Меньше всего пива производится в Северо-Кавказском федеральном округе
- лишь 6,6 тысячи декалитров.