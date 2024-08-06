https://ria.ru/20240806/pivo-1964304553.html

Производство пива в России выросло до максимума с 2013 года

Производство пива в России выросло до максимума с 2013 года - РИА Новости, 06.08.2024

Производство пива в России выросло до максимума с 2013 года

Производство пива в России по итогам первого полугодия выросло до максимума за одиннадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:28

2024-08-06T05:28

2024-08-06T05:28

экономика

россия

уральский

северо-кавказский федеральный округ

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Производство пива в России по итогам первого полугодия выросло до максимума за одиннадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. Так, в январе-июне его производство увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 451,4 тысячи декалитров. Это максимальный показатель с 2013 года, когда было выпущено 451,9 тысячи декалитров. Рекордным в текущем полугодии месяцем по производству пива стал июнь, когда выпуск достиг 88,2 тысячи декалитров. Это больше, чем показатель месяцем ранее, на 1,8%, а годом ранее - на 6,9%. Главным образом в первом полугодии производили пиво крепостью от 0,5% до 8,6% - на него пришлось 85% всего выпуска. Еще 12,1% занимают напитки, изготавливаемые на основе пива, а около 2% - безалкогольное пиво. Пиво в России в основном производится в Приволжском (136,1 тысячи декалитров) и Центральном (122,7 тысячи) федеральных округах. Еще 86,8 тысячи декалитров было выпущено в Сибирском федеральном округе, 36,1 тысячи - в Южном, 31,6 тысячи - в Северо-Западном, а примерно по 16 тысяч - в Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Меньше всего пива производится в Северо-Кавказском федеральном округе - лишь 6,6 тысячи декалитров.

https://ria.ru/20240805/upotreblenie-1964081594.html

https://ria.ru/20240718/pivo-1960473567.html

россия

уральский

северо-кавказский федеральный округ

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экономика, россия, уральский, северо-кавказский федеральный округ, федеральная служба государственной статистики (росстат)