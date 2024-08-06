https://ria.ru/20240806/peterburg-1964484096.html

На жительницу Петербурга завели дело из-за надписи, оскорбляющей верующих

На жительницу Петербурга завели дело из-за надписи, оскорбляющей верующих - РИА Новости, 06.08.2024

На жительницу Петербурга завели дело из-за надписи, оскорбляющей верующих

Петербурженка стала фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих после надписи в арке около церкви, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:46

2024-08-06T17:46

2024-08-06T17:46

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Петербурженка стала фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих после надписи в арке около церкви, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - сообщает пресс-служба.По версии следствия, 30 июля на арке здания, прилегающей к православной церкви, расположенной на улице Лахтинской, была обнаружена надпись, оскорбляющая чувства верующих, выполненная с помощью аэрозольной краски. Второго августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра "Э" регионального управления МВД России по подозрению в совершении преступления задержана 22-летняя местная жительница. Добавляется, что петербурженке в ближайшее время должны предъявить обвинение, а также избрать меру пресечения.

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)