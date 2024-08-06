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На жительницу Петербурга завели дело из-за надписи, оскорбляющей верующих - РИА Новости, 06.08.2024
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17:46 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/peterburg-1964484096.html
На жительницу Петербурга завели дело из-за надписи, оскорбляющей верующих
На жительницу Петербурга завели дело из-за надписи, оскорбляющей верующих - РИА Новости, 06.08.2024
На жительницу Петербурга завели дело из-за надписи, оскорбляющей верующих
Петербурженка стала фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих после надписи в арке около церкви, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:46
2024-08-06T17:46
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Петербурженка стала фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих после надписи в арке около церкви, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. &quot;Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)&quot;, - сообщает пресс-служба.По версии следствия, 30 июля на арке здания, прилегающей к православной церкви, расположенной на улице Лахтинской, была обнаружена надпись, оскорбляющая чувства верующих, выполненная с помощью аэрозольной краски. Второго августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра "Э" регионального управления МВД России по подозрению в совершении преступления задержана 22-летняя местная жительница. Добавляется, что петербурженке в ближайшее время должны предъявить обвинение, а также избрать меру пресечения.
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россия
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
На жительницу Петербурга завели дело из-за надписи, оскорбляющей верующих

Петербурженку подозревают в оскорблении чувств верующих из-за надписи у церкви

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-ПетербургуСотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Петербурженка стала фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих после надписи в арке около церкви, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
«

"Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - сообщает пресс-служба.

По версии следствия, 30 июля на арке здания, прилегающей к православной церкви, расположенной на улице Лахтинской, была обнаружена надпись, оскорбляющая чувства верующих, выполненная с помощью аэрозольной краски. Второго августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра "Э" регионального управления МВД России по подозрению в совершении преступления задержана 22-летняя местная жительница.
Добавляется, что петербурженке в ближайшее время должны предъявить обвинение, а также избрать меру пресечения.
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