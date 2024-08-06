https://ria.ru/20240806/peterburg-1964484096.html
На жительницу Петербурга завели дело из-за надписи, оскорбляющей верующих
На жительницу Петербурга завели дело из-за надписи, оскорбляющей верующих - РИА Новости, 06.08.2024
На жительницу Петербурга завели дело из-за надписи, оскорбляющей верующих
Петербурженка стала фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих после надписи в арке около церкви, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:46
2024-08-06T17:46
2024-08-06T17:46
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962667802_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_64d6f8dd6a6d842f324f4443a69198bf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Петербурженка стала фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих после надписи в арке около церкви, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - сообщает пресс-служба.По версии следствия, 30 июля на арке здания, прилегающей к православной церкви, расположенной на улице Лахтинской, была обнаружена надпись, оскорбляющая чувства верующих, выполненная с помощью аэрозольной краски. Второго августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра "Э" регионального управления МВД России по подозрению в совершении преступления задержана 22-летняя местная жительница. Добавляется, что петербурженке в ближайшее время должны предъявить обвинение, а также избрать меру пресечения.
https://ria.ru/20240619/delo-1953871574.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962667802_29:0:1452:1067_1920x0_80_0_0_f68c17ef3ddda967048aeeccb9579ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
На жительницу Петербурга завели дело из-за надписи, оскорбляющей верующих
Петербурженку подозревают в оскорблении чувств верующих из-за надписи у церкви