https://ria.ru/20240806/peterburg-1964460868.html

В Петербурге избирательный участок впервые получил имя героя СВО

В Петербурге избирательный участок впервые получил имя героя СВО - РИА Новости, 06.08.2024

В Петербурге избирательный участок впервые получил имя героя СВО

В Санкт-Петербурге избирательному участку №1592 присвоено имя Григория Чубко, он стал первым в городе, носящим имя героя СВО, сообщил председатель городской... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:25

2024-08-06T16:25

2024-08-06T16:26

санкт-петербург

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. В Санкт-Петербурге избирательному участку №1592 присвоено имя Григория Чубко, он стал первым в городе, носящим имя героя СВО, сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин в Telegram-канале. "Сегодня на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии принято решение о присвоении избирательному участку №1592 имени Григория Вячеславовича Чубко. В Санкт-Петербурге это будет первый избирательный участок, носящий имя героя СВО", - сообщил Мейксин. Григорий Чубко возглавлял участковую избирательную комиссию №1592 с 2020 года. "Как и многие неравнодушные петербуржцы, он не смог остаться в стороне и отправился на фронт добровольцем. В марте 2023 года в ходе специальной военной операции Григорий Вячеславович погиб", - рассказал Мейксин. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Григорий Чубко награжден орденом Мужества посмертно.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, политика