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В Петербурге избирательный участок впервые получил имя героя СВО - РИА Новости, 06.08.2024
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16:25 06.08.2024 (обновлено: 16:26 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/peterburg-1964460868.html
В Петербурге избирательный участок впервые получил имя героя СВО
В Петербурге избирательный участок впервые получил имя героя СВО - РИА Новости, 06.08.2024
В Петербурге избирательный участок впервые получил имя героя СВО
В Санкт-Петербурге избирательному участку №1592 присвоено имя Григория Чубко, он стал первым в городе, носящим имя героя СВО, сообщил председатель городской... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:25
2024-08-06T16:26
санкт-петербург
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. В Санкт-Петербурге избирательному участку №1592 присвоено имя Григория Чубко, он стал первым в городе, носящим имя героя СВО, сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин в Telegram-канале. "Сегодня на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии принято решение о присвоении избирательному участку №1592 имени Григория Вячеславовича Чубко. В Санкт-Петербурге это будет первый избирательный участок, носящий имя героя СВО", - сообщил Мейксин. Григорий Чубко возглавлял участковую избирательную комиссию №1592 с 2020 года. "Как и многие неравнодушные петербуржцы, он не смог остаться в стороне и отправился на фронт добровольцем. В марте 2023 года в ходе специальной военной операции Григорий Вячеславович погиб", - рассказал Мейксин. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Григорий Чубко награжден орденом Мужества посмертно.
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санкт-петербург, политика
Санкт-Петербург, Политика
В Петербурге избирательный участок впервые получил имя героя СВО

В Петербурге избирательный участок No1592 получил имя героя СВО Григория Чубко

© ФотоГригорий Чубко
Григорий Чубко - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. В Санкт-Петербурге избирательному участку №1592 присвоено имя Григория Чубко, он стал первым в городе, носящим имя героя СВО, сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин в Telegram-канале.
"Сегодня на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии принято решение о присвоении избирательному участку №1592 имени Григория Вячеславовича Чубко. В Санкт-Петербурге это будет первый избирательный участок, носящий имя героя СВО", - сообщил Мейксин.
Григорий Чубко возглавлял участковую избирательную комиссию №1592 с 2020 года. "Как и многие неравнодушные петербуржцы, он не смог остаться в стороне и отправился на фронт добровольцем. В марте 2023 года в ходе специальной военной операции Григорий Вячеславович погиб", - рассказал Мейксин.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Григорий Чубко награжден орденом Мужества посмертно.
© Фото : соцсети Григория ЧубкоГригорий Чубко
Григорий Чубко - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : соцсети Григория Чубко
Григорий Чубко
 
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