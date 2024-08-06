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В Приамурье выявили перерасход при строительстве пункта пропуска

В Приамурье выявили перерасход при строительстве пункта пропуска - РИА Новости, 06.08.2024

В Приамурье выявили перерасход при строительстве пункта пропуска

Перерасход федеральных средств на 17 миллионов рублей обнаружен при строительстве пункта автомобильного пропуска Кани-Курган в Приамурье, возбуждено уголовное... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:57

2024-08-06T05:57

2024-08-06T06:03

происшествия

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг – РИА Новости. Перерасход федеральных средств на 17 миллионов рублей обнаружен при строительстве пункта автомобильного пропуска Кани-Курган в Приамурье, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "В Амурской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении государственного контракта на строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Кани-Курган", - говорится в сообщении. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура после проверки установила, что в 2019 году заключен контракт на разработку проектной документации, которая в последующем передана подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ. Подрядчик обнаружил несоответствие представленной документации действующим нормативным и строительным нормам. "Государственным заказчиком в целях ее корректировки приняты ничем не обоснованные, избыточные бюджетные обязательства по расходованию денежных средств в размере более 17 миллионов рублей из средств федерального бюджета, выделенных на выполнение иного вида работ по государственному контракту", - уточняется в сообщении. Расследование уголовного дела находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

https://ria.ru/20240803/vakhrin-1963812848.html

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происшествия, амурская область, россия