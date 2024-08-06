https://ria.ru/20240806/pereraskhod-1964305666.html
В Приамурье выявили перерасход при строительстве пункта пропуска
В Приамурье выявили перерасход при строительстве пункта пропуска - РИА Новости, 06.08.2024
В Приамурье выявили перерасход при строительстве пункта пропуска
Перерасход федеральных средств на 17 миллионов рублей обнаружен при строительстве пункта автомобильного пропуска Кани-Курган в Приамурье, возбуждено уголовное... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:57
2024-08-06T05:57
2024-08-06T06:03
происшествия
амурская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг – РИА Новости. Перерасход федеральных средств на 17 миллионов рублей обнаружен при строительстве пункта автомобильного пропуска Кани-Курган в Приамурье, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "В Амурской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении государственного контракта на строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Кани-Курган", - говорится в сообщении. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура после проверки установила, что в 2019 году заключен контракт на разработку проектной документации, которая в последующем передана подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ. Подрядчик обнаружил несоответствие представленной документации действующим нормативным и строительным нормам. "Государственным заказчиком в целях ее корректировки приняты ничем не обоснованные, избыточные бюджетные обязательства по расходованию денежных средств в размере более 17 миллионов рублей из средств федерального бюджета, выделенных на выполнение иного вида работ по государственному контракту", - уточняется в сообщении. Расследование уголовного дела находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
https://ria.ru/20240803/vakhrin-1963812848.html
https://ria.ru/20240608/avtodor-1951572171.html
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, россия
Происшествия, Амурская область, Россия
В Приамурье выявили перерасход при строительстве пункта пропуска
В Приамурье при строительстве КПП выявили перерасход средств на 17 млн рублей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг – РИА Новости. Перерасход федеральных средств на 17 миллионов рублей обнаружен при строительстве пункта автомобильного пропуска Кани-Курган в Приамурье, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"В Амурской области
по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении государственного контракта на строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Кани-Курган", - говорится в сообщении.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура после проверки установила, что в 2019 году заключен контракт на разработку проектной документации, которая в последующем передана подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ. Подрядчик обнаружил несоответствие представленной документации действующим нормативным и строительным нормам.
"Государственным заказчиком в целях ее корректировки приняты ничем не обоснованные, избыточные бюджетные обязательства по расходованию денежных средств в размере более 17 миллионов рублей из средств федерального бюджета, выделенных на выполнение иного вида работ по государственному контракту", - уточняется в сообщении.
Расследование уголовного дела находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.