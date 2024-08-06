https://ria.ru/20240806/pentagon-1964287994.html

Во время обстрела американской базы в Ираке пострадали несколько военных

Во время обстрела американской базы в Ираке пострадали несколько военных - РИА Новости, 06.08.2024

Во время обстрела американской базы в Ираке пострадали несколько военных

Официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, где размещены военнослужащие США,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T00:14

2024-08-06T00:14

2024-08-06T03:57

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ирак

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анбар (мухафаза)

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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, где размещены военнослужащие США, подверглась ракетному обстрелу, и несколько американских военнослужащих получили ранения."Первичная оценка свидетельствует о том, что несколько военнослужащих США были ранены. Персонал базы в настоящее время проводит оценку причиненного урона", — сообщил представитель американского военного ведомства в ответ на просьбу агентства прокомментировать данный инцидент.Согласно опубликованным ранее данным иракских СМИ, по базе было выпущено как минимум две ракеты. По словам источника РИА Новости в местных службах безопасности, пуск осуществлялся с грузового автомобиля.Как сообщила пресс-служба Белого дома, президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы о нападении на военную базу и обсудили шаги по защите американских военных на Ближнем Востоке. Помимо этого, команда по нацбезопасности проинформировала главу государства о дипломатических усилиях по снижению эскалации в регионе.Позднее источник портала Axios сообщил, что Пентагон ожидает новых атак на свои войска на Ближнем Востоке в ближайшие дни.

https://ria.ru/20240804/usloviya-1964036304.html

https://ria.ru/20240805/udar-1964066913.html

ирак

сша

анбар (мухафаза)

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в мире, ирак, сша, министерство обороны сша, анбар (мухафаза)