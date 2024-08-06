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В двух станицах Кубани построят парк и капитально отремонтируют стадион
В двух станицах Кубани построят парк и капитально отремонтируют стадион - РИА Новости, 06.08.2024
В двух станицах Кубани построят парк и капитально отремонтируют стадион
Власти Краснодарского края выделят средства на строительство парка и ремонт стадиона в двух станицах Кущевсвого района по поручению губернатора Вениамина... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:46
2024-08-06T23:46
2024-08-06T23:47
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
кущевская
кущевский район
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Власти Краснодарского края выделят средства на строительство парка и ремонт стадиона в двух станицах Кущевсвого района по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в администрации региона. "В Кущевском районе построят парк и капитально отремонтируют стадион. Соответствующие поручения дал губернатор Вениамин Кондратьев во время встречи с активом муниципалитета", - говорится в сообщении. Уточняется, что жители станицы Шкуринской обратились с просьбой о строительстве парка. В населенном пункте на пять тысяч человек есть детский сад, школа, Дом культуры. Своей парковой зоны там никогда не было, а ехать до районного центра 20 километров. "Проблему надо решать. Есть гектар муниципальной земли под парк – здесь должны быть зеленая территория отдыха, спортплощадки. Подготовьте проект, выделим финансирование по краевой программе", – поручил Кондратьев. Также жители станицы Кущевской рассказали на встрече, что им не хватает площадок для занятий футболом. Станичники обратились к главе региона с просьбой о содействии в ремонте стадиона "Урожай". "Дополнительная площадка для футбола не стоит больших денег, обустроить ее под силу районному бюджету. А вот ремонт стадиона возьмет на себя край", - добавил Кондратьев.
https://ria.ru/20240726/gubernator-1962129651.html
https://ria.ru/20240725/turpotok-1961906380.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, кущевская, кущевский район
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Кущевская, Кущевский район
В двух станицах Кубани построят парк и капитально отремонтируют стадион
В двух станицах Кубани построят парк и капитально отремонтируют стадион