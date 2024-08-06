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Палестина не отказывалась от переговоров с Израилем, заявил Аббас - РИА Новости, 06.08.2024
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08:13 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/palestina-1964315540.html
Палестина не отказывалась от переговоров с Израилем, заявил Аббас
Палестина не отказывалась от переговоров с Израилем, заявил Аббас - РИА Новости, 06.08.2024
Палестина не отказывалась от переговоров с Израилем, заявил Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости, что Палестинская национальная администрация (ПНА) никогда не отказывалась от переговоров с... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:13
2024-08-06T08:13
израиль
россия
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
оон
евросоюз
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости, что Палестинская национальная администрация (ПНА) никогда не отказывалась от переговоров с Израилем, и напомнил, что сам он несколько лет назад давал согласие и на встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве России. "Мы многократно давали согласие на встречу с господином Нетаньяху в Москве по приглашению президента Путина, который, как и все российские друзья, пользуется нашим доверием", - сказал Аббас. "Мы подтверждаем, что путь к достижению всеобщего мира и безопасности лежит через политическое решение, основанное на международных резолюциях и арабской мирной инициативе. Мы не отказывались от встреч с израильской стороной, но они свернули с мирного пути", - добавил он. По словам Аббаса, нынешнее правительство Израиля "приняло ряд законов с целью противодействия созданию палестинского государства и подрыва перспектив двугосударственного решения "на земле". "Сейчас мы сосредоточены, прежде всего, на прекращении войны израильской оккупационной армии против палестинского народа, ежедневной бойни и огромных разрушений. Параллельно мы ведем работу с арабскими государствами, членами СБ ООН, странами ЕС и другими заинтересованными мировыми державами с целью отказа от военных решений, к которым стремится Израиль, и возвращения к политическому урегулированию, которое положит конец войне и будет способствовать достижению полноценного и постоянного мира", - заключил Аббас.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html
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израиль, россия, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, оон, евросоюз, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире
Израиль, Россия, Махмуд Аббас, Биньямин Нетаньяху, ООН, Евросоюз, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, В мире
Палестина не отказывалась от переговоров с Израилем, заявил Аббас

Аббас: Палестина никогда не отказывалась от переговоров с Израилем

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости, что Палестинская национальная администрация (ПНА) никогда не отказывалась от переговоров с Израилем, и напомнил, что сам он несколько лет назад давал согласие и на встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве России.
«
"Мы многократно давали согласие на встречу с господином Нетаньяху в Москве по приглашению президента Путина, который, как и все российские друзья, пользуется нашим доверием", - сказал Аббас.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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"Мы подтверждаем, что путь к достижению всеобщего мира и безопасности лежит через политическое решение, основанное на международных резолюциях и арабской мирной инициативе. Мы не отказывались от встреч с израильской стороной, но они свернули с мирного пути", - добавил он.
По словам Аббаса, нынешнее правительство Израиля "приняло ряд законов с целью противодействия созданию палестинского государства и подрыва перспектив двугосударственного решения "на земле".
"Сейчас мы сосредоточены, прежде всего, на прекращении войны израильской оккупационной армии против палестинского народа, ежедневной бойни и огромных разрушений. Параллельно мы ведем работу с арабскими государствами, членами СБ ООН, странами ЕС и другими заинтересованными мировыми державами с целью отказа от военных решений, к которым стремится Израиль, и возвращения к политическому урегулированию, которое положит конец войне и будет способствовать достижению полноценного и постоянного мира", - заключил Аббас.
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