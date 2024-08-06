https://ria.ru/20240806/openai-1964404112.html
Авторы роликов на YouTube подали в суд на OpenAI за обучение на них ИИ
Авторы роликов на YouTube подали в суд на OpenAI за обучение на них ИИ - РИА Новости, 06.08.2024
Авторы роликов на YouTube подали в суд на OpenAI за обучение на них ИИ
Авторы роликов для видеохостинга YouTube направили коллективный иск против компании-разработчика искусственного интеллекта OpenAI за использование их контента... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:04
2024-08-06T14:04
2024-08-06T14:04
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Авторы роликов для видеохостинга YouTube направили коллективный иск против компании-разработчика искусственного интеллекта OpenAI за использование их контента без согласия автора для тренировки нейросетей, передает агентство Bloomberg со ссылкой на иск. "Согласно новому федеральному иску, OpenAI, предположительно, транскрибирует миллионы видео в YouTube без согласия их создателей, чтобы тренировать свои программные продукты в области генеративного искусственного интеллекта", - говорится в сообщении агентства. По данным Bloomberg, иск был подан 2 августа. В нем говорится, что нейросети OpenAI стали более ценными для потребителя за счет обучения на видеороликах, при этом компания не выплатила их авторам каких-либо отчислений. Они намерены добиться денежной компенсации и судебного запрета для OpenAI использовать материалы видеохостинга. В апреле газета New York Times сообщала, что разработчики искусственного интеллекта, включая такие компании, как OpenAI, Google и Meta*, в обход закона собирают информацию для обучения своих систем со всего интернета, а также через миллионы часов видео на YouTube, который запрещает такие действия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, youtube, технологии, искусственный интеллект (ии)
В мире, YouTube, Технологии, Искусственный интеллект (ИИ)
Авторы роликов на YouTube подали в суд на OpenAI за обучение на них ИИ
Авторы роликов на YouTube подали в суд на OpenAI за обучение ИИ на их видео