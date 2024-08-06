https://ria.ru/20240806/opasnost-1964529851.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского городского округа отменен, сообщили в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T23:24

2024-08-06T23:24

2024-08-06T23:24

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_8057dacf0dcf80e3a8bf09f32eb6e566.jpg

БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского городского округа отменен, сообщили в Telegram-канале администрации Белгорода. Сообщение о запуске шестой за день ракетной опасности появилось в 22.58 мск. Через 13 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, шебекино, происшествия