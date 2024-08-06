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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского городского округа отменен, сообщили в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:24
2024-08-06T23:24
2024-08-06T23:24
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белгород
белгородский район
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского городского округа отменен, сообщили в Telegram-канале администрации Белгорода. Сообщение о запуске шестой за день ракетной опасности появилось в 22.58 мск. Через 13 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, белгородский район, шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность