https://ria.ru/20240806/opasnost-1964528844.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T23:06

2024-08-06T23:06

2024-08-06T23:06

специальная военная операция на украине

безопасность

белгород

белгородский район

шебекино

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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале администрации областной столицы. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

шебекино

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2024

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безопасность, белгород, белгородский район, шебекино