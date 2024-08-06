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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:06
2024-08-06T23:06
2024-08-06T23:06
специальная военная операция на украине
безопасность
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале администрации областной столицы. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгород, белгородский район, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность