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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность девятый раз за сутки объявлена в Курской области вечером во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:45
2024-08-06T20:45
2024-08-06T20:52
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность девятый раз за сутки объявлена в Курской области вечером во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на вторник в 01:51 мск. После, в 03:11 была повторно объявлена ракетная опасность. Сигнал был отменён спустя 7 часов 40 минут. После, в течение дня ракетная опасность была объявлена семь раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
Власти Курской области девятый раз за сутки объявили сигнал ракетной опасности