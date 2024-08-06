https://ria.ru/20240806/oon-1964297611.html

Офис генсека ООН осудил убийство Стенина в годовщину его гибели

Офис генсека ООН осудил убийство Стенина в годовщину его гибели - РИА Новости, 06.08.2024

Офис генсека ООН осудил убийство Стенина в годовщину его гибели

Офис генсека ООН осуждает все убийства журналистов, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T03:10

2024-08-06T03:10

2024-08-06T03:21

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ООН, 6 авг - РИА Новости. Офис генсека ООН осуждает все убийства журналистов, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя десятилетнюю годовщину убийства фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина от рук украинских силовиков. Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. "Мы осуждаем все убийства журналистов", - сказал Хак РИА Новости, комментируя гибель российского журналиста. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки - до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие страны и регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.

https://ria.ru/20240207/zhertvovanie-1925841000.html

https://ria.ru/20240715/moskva-1959772215.html

донбасс

ливия

ливан

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в мире, донбасс, ливия, ливан, андрей стенин, фархан хак, оон