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Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 06.08.2024 (обновлено: 21:30 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/obstrel-1964518405.html
Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области
Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области
Противник вновь обстреливает приграничный город Суджа в Курской области вечером во вторник, сообщил РИА Новости глава города Виталий Слащев. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:22
2024-08-06T21:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
алексей смирнов (политик)
александр бастрыкин
россия
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Противник вновь обстреливает приграничный город Суджа в Курской области вечером во вторник, сообщил РИА Новости глава города Виталий Слащев."Сейчас обстрелы опять", - сообщил Слащев.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
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вооруженные силы украины, курская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алексей смирнов (политик) , александр бастрыкин, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Алексей Смирнов (политик) , Александр Бастрыкин, Россия
Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области

Слащев: украинские войска вновь обстреляли город Суджа в Курской области

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Противник вновь обстреливает приграничный город Суджа в Курской области вечером во вторник, сообщил РИА Новости глава города Виталий Слащев.
"Сейчас обстрелы опять", - сообщил Слащев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Алексей Смирнов (политик)Александр БастрыкинРоссия
 
 
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