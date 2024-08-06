https://ria.ru/20240806/obstrel-1964518405.html
Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области
Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области
Противник вновь обстреливает приграничный город Суджа в Курской области вечером во вторник, сообщил РИА Новости глава города Виталий Слащев. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:22
2024-08-06T21:22
2024-08-06T21:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
алексей смирнов (политик)
александр бастрыкин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334308_0:229:960:769_1920x0_80_0_0_d15dce07c85805a607bd1cfdedc0393e.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Противник вновь обстреливает приграничный город Суджа в Курской области вечером во вторник, сообщил РИА Новости глава города Виталий Слащев."Сейчас обстрелы опять", - сообщил Слащев.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334308_0:139:960:859_1920x0_80_0_0_502a162a34ab500f52d50e8e89363ea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, курская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алексей смирнов (политик) , александр бастрыкин, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Алексей Смирнов (политик) , Александр Бастрыкин, Россия
Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области
Слащев: украинские войска вновь обстреляли город Суджа в Курской области