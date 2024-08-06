https://ria.ru/20240806/obstrel-1964518405.html

Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области

Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024

Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области

Противник вновь обстреливает приграничный город Суджа в Курской области вечером во вторник, сообщил РИА Новости глава города Виталий Слащев. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T21:22

2024-08-06T21:22

2024-08-06T21:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

алексей смирнов (политик)

александр бастрыкин

россия

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Противник вновь обстреливает приграничный город Суджа в Курской области вечером во вторник, сообщил РИА Новости глава города Виталий Слащев."Сейчас обстрелы опять", - сообщил Слащев.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алексей смирнов (политик) , александр бастрыкин, россия