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В Горловке при украинском обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.08.2024
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21:15 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/obstrel-1964516380.html
В Горловке при украинском обстреле пострадала мирная жительница
В Горловке при украинском обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.08.2024
В Горловке при украинском обстреле пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:15
2024-08-06T21:15
вооруженные силы украины
иван приходько
донецк
донецкая народная республика
горловка
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке Садовод ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ с 20.15 по 20.50 выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк
донецкая народная республика
горловка
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вооруженные силы украины, иван приходько, донецк, донецкая народная республика, горловка, стирол, происшествия
Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Стирол, Происшествия
В Горловке при украинском обстреле пострадала мирная жительница

Приходько: в Горловке при украинском обстреле пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке Садовод ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ с 20.15 по 20.50 выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине
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Вооруженные силы УкраиныИван ПриходькоДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСтиролПроисшествия
 
 
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