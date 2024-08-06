https://ria.ru/20240806/obstrel-1964366338.html
ВСУ 180 раз обстреляли Белгородскую область за сутки
ВСУ 180 раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 06.08.2024
ВСУ 180 раз обстреляли Белгородскую область за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области порядка 180 раз, два человека... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:12
2024-08-06T12:12
2024-08-06T12:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области порядка 180 раз, два человека погибли, 12 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, 5 августа по шести приграничным районам Белгородской области было выпущено 130 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 52 беспилотников. Два человека погибли при атаках украинских дронов на гражданский транспорт. За отчетный день различные разрушения выявлены в 8 многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, трех социальных объектах, магазине, объекте связи, здании сельхозпредприятия, а также 42 транспортных средствах. "В Борисовском районе по селу Грузское, хуторам Климовое и Казачье-Рудченское выпущено 24 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и один беспилотник… В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 5 боеприпасов… В Грайворонском городском округе… выпущено 47 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 7 БПЛА. Сегодня утром в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю погиб один мирный житель", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 9 населенным пунктам выпущено 13 боеприпасов и 13 дронов, ранены 2 мирных жителя. В Краснояружском районе по четырем селам выпущено 5 боеприпасов и 24 БПЛА Погиб один человек, ранены 4 мирных жителя. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Безлюдовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, хуторам Мухин и Панков выпущено 36 боеприпасов в ходе 7 обстрелов, а также 7 беспилотников. Ранены 6 мирных жителей, из них пятеро госпитализированы", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ 180 раз обстреляли Белгородскую область за сутки
Гладков: ВСУ за сутки 180 раз обстреляли территорию Белгородской области
БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области порядка 180 раз, два человека погибли, 12 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
По информации губернатора, 5 августа по шести приграничным районам Белгородской области было выпущено 130 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 52 беспилотников. Два человека погибли при атаках украинских дронов на гражданский транспорт. За отчетный день различные разрушения выявлены в 8 многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, трех социальных объектах, магазине, объекте связи, здании сельхозпредприятия, а также 42 транспортных средствах.
"В Борисовском районе по селу Грузское, хуторам Климовое и Казачье-Рудченское выпущено 24 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и один беспилотник… В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 5 боеприпасов… В Грайворонском городском округе… выпущено 47 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 7 БПЛА. Сегодня утром в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю погиб один мирный житель", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 9 населенным пунктам выпущено 13 боеприпасов и 13 дронов, ранены 2 мирных жителя. В Краснояружском районе по четырем селам выпущено 5 боеприпасов и 24 БПЛА Погиб один человек, ранены 4 мирных жителя.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Безлюдовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, хуторам Мухин и Панков выпущено 36 боеприпасов в ходе 7 обстрелов, а также 7 беспилотников. Ранены 6 мирных жителей, из них пятеро госпитализированы", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.