https://ria.ru/20240806/obstrel-1964366338.html

ВСУ 180 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

ВСУ 180 раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 06.08.2024

ВСУ 180 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области порядка 180 раз, два человека... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:12

2024-08-06T12:12

2024-08-06T12:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области порядка 180 раз, два человека погибли, 12 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, 5 августа по шести приграничным районам Белгородской области было выпущено 130 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 52 беспилотников. Два человека погибли при атаках украинских дронов на гражданский транспорт. За отчетный день различные разрушения выявлены в 8 многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, трех социальных объектах, магазине, объекте связи, здании сельхозпредприятия, а также 42 транспортных средствах. "В Борисовском районе по селу Грузское, хуторам Климовое и Казачье-Рудченское выпущено 24 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и один беспилотник… В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 5 боеприпасов… В Грайворонском городском округе… выпущено 47 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 7 БПЛА. Сегодня утром в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю погиб один мирный житель", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 9 населенным пунктам выпущено 13 боеприпасов и 13 дронов, ранены 2 мирных жителя. В Краснояружском районе по четырем селам выпущено 5 боеприпасов и 24 БПЛА Погиб один человек, ранены 4 мирных жителя. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Безлюдовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, хуторам Мухин и Панков выпущено 36 боеприпасов в ходе 7 обстрелов, а также 7 беспилотников. Ранены 6 мирных жителей, из них пятеро госпитализированы", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия