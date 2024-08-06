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Умер актер из сериала "Глухарь" Владимир Новицкий
Умер актер из сериала "Глухарь" Владимир Новицкий - РИА Новости, 06.08.2024
Умер актер из сериала "Глухарь" Владимир Новицкий
Актер сериала "Глухарь" Владимир Новицкий умер в возрасте 46 лет от сердечного приступа, сообщила РИА Новости актриса Лилия Кондрова. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:31
2024-08-06T16:31
2024-08-06T16:35
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Актер сериала "Глухарь" Владимир Новицкий умер в возрасте 46 лет от сердечного приступа, сообщила РИА Новости актриса Лилия Кондрова. "Владимир Новицкий умер. Об этом я узнала от актёра, его друга Бориса Эстрина. Сегодня они его проводили", - сказала собеседница агентства, уточнив, что причиной смерти артиста стал сердечный приступ. Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина в 1998 году. Артист исполнил роли в сериалах "Глухарь. Возвращение", "Кулагины", "Мент в законе-6" и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театральный институт имени бориса щукина, новости культуры, россия, кино и сериалы
Культура, Театральный институт имени Бориса Щукина, Новости культуры, Россия, Кино и сериалы
Умер актер из сериала "Глухарь" Владимир Новицкий
Актер из сериала "Глухарь" Владимир Новицкий умер от сердечного приступа