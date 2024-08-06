https://ria.ru/20240806/novitskij-1964464566.html

Умер актер из сериала "Глухарь" Владимир Новицкий

Умер актер из сериала "Глухарь" Владимир Новицкий - РИА Новости, 06.08.2024

Умер актер из сериала "Глухарь" Владимир Новицкий

Актер сериала "Глухарь" Владимир Новицкий умер в возрасте 46 лет от сердечного приступа, сообщила РИА Новости актриса Лилия Кондрова. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:31

2024-08-06T16:31

2024-08-06T16:35

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Актер сериала "Глухарь" Владимир Новицкий умер в возрасте 46 лет от сердечного приступа, сообщила РИА Новости актриса Лилия Кондрова. "Владимир Новицкий умер. Об этом я узнала от актёра, его друга Бориса Эстрина. Сегодня они его проводили", - сказала собеседница агентства, уточнив, что причиной смерти артиста стал сердечный приступ. Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина в 1998 году. Артист исполнил роли в сериалах "Глухарь. Возвращение", "Кулагины", "Мент в законе-6" и других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

театральный институт имени бориса щукина, новости культуры, россия, кино и сериалы