https://ria.ru/20240806/nikkei-1964304720.html

Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный единоразовый рост

Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный единоразовый рост - РИА Новости, 06.08.2024

Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный единоразовый рост

Японский индекс Nikkei 225 после снижения на 13,5% по итогам понедельника в ходе торгов вторника показывает рекордный единоразовый рост, уже прибавлял более... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:31

2024-08-06T05:31

2024-08-06T05:31

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япония

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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Японский индекс Nikkei 225 после снижения на 13,5% по итогам понедельника в ходе торгов вторника показывает рекордный единоразовый рост, уже прибавлял более 3400 пунктов, или свыше 10%, следует из данных торгов. Так, в ходе вторника индекс уже показывал рост более чем на 3400 пунктов, или свыше 10%. При этом накануне индекс упал на 13,5%. Таким образом индекс показал рекордный единоразовый рост, превзойдя рекорд октября 1990 года, когда показатель прибавил 2677 пунктов. К 5.10 мск вторника индекс чуть замедлил рост - увеличивается на 10,1%, до 34 205 пунктов. Аналитики связывают стремительный рост с желанием рынка отыграть потери. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что обвал японского фондового рынка вызвал эффект домино в глобальном масштабе.

https://ria.ru/20240805/yaponiya-1964198776.html

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nikkei, в мире, япония