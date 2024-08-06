https://ria.ru/20240806/nikkei-1964304720.html
Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный единоразовый рост
Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный единоразовый рост - РИА Новости, 06.08.2024
Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный единоразовый рост
Японский индекс Nikkei 225 после снижения на 13,5% по итогам понедельника в ходе торгов вторника показывает рекордный единоразовый рост, уже прибавлял более... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:31
2024-08-06T05:31
2024-08-06T05:31
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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Японский индекс Nikkei 225 после снижения на 13,5% по итогам понедельника в ходе торгов вторника показывает рекордный единоразовый рост, уже прибавлял более 3400 пунктов, или свыше 10%, следует из данных торгов. Так, в ходе вторника индекс уже показывал рост более чем на 3400 пунктов, или свыше 10%. При этом накануне индекс упал на 13,5%. Таким образом индекс показал рекордный единоразовый рост, превзойдя рекорд октября 1990 года, когда показатель прибавил 2677 пунктов. К 5.10 мск вторника индекс чуть замедлил рост - увеличивается на 10,1%, до 34 205 пунктов. Аналитики связывают стремительный рост с желанием рынка отыграть потери. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что обвал японского фондового рынка вызвал эффект домино в глобальном масштабе.
https://ria.ru/20240805/yaponiya-1964198776.html
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nikkei, в мире, япония
Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный единоразовый рост
Nikkei 225 после падения на 13,5 процента показал рекордный единоразовый рост
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Японский индекс Nikkei 225 после снижения на 13,5% по итогам понедельника в ходе торгов вторника показывает рекордный единоразовый рост, уже прибавлял более 3400 пунктов, или свыше 10%, следует из данных торгов.
Так, в ходе вторника индекс уже показывал рост более чем на 3400 пунктов, или свыше 10%. При этом накануне индекс упал на 13,5%.
Таким образом индекс показал рекордный единоразовый рост, превзойдя рекорд октября 1990 года, когда показатель прибавил 2677 пунктов.
К 5.10 мск вторника индекс чуть замедлил рост - увеличивается на 10,1%, до 34 205 пунктов.
Аналитики связывают стремительный рост с желанием рынка отыграть потери.
Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что обвал японского фондового рынка вызвал эффект домино в глобальном масштабе.