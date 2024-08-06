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Ученый рассказал о перспективах развития природоподобных технологий - РИА Новости, 06.08.2024
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Наука
 
07:36 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/nauka-1964312487.html
Ученый рассказал о перспективах развития природоподобных технологий
Ученый рассказал о перспективах развития природоподобных технологий - РИА Новости, 06.08.2024
Ученый рассказал о перспективах развития природоподобных технологий
Развитие природоподобных технологий в перспективе сможет привести к открытию подходов для быстрой остановки кровотечений, заживления ран и регенерации тканей... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:36
2024-08-06T07:36
наука
россия
новосибирск
токио
владимир путин
наука
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НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Развитие природоподобных технологий в перспективе сможет привести к открытию подходов для быстрой остановки кровотечений, заживления ран и регенерации тканей человека, а для сельского хозяйства дать гораздо большую продуктивность без долгих механизмов селекции, рассказал журналистам в Новосибирске российский ученый, профессор университета Джунтендо (Токио, Япония) Олег Гусев. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин своим указом поручил правительству РФ в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в стране. "Природоподобные технологии, биомиметика, когда мы создаем технологии на основе того, что подсмотрели в живой природе. Например, насекомые, личинка которых может выжить без воды. Это реальный вид, существующий в Африке и так переживающий засуху. Иглистая мышь (акомис), которая может потерять 80% кожи и восстановить кожный покров без единого рубца… Главный экстремофил – курица. Яйца курицы развиваются при нормальной температуре в 37 градусов и останавливают развитие, если их охладить…", - рассказал Гусев в кулуарах 14-й международной конференции "Биоинформатика регуляции и структуры геномов/системная биология", BGRS\SB-2024). Он отметил, что в настоящее время ученые, используя открывшиеся современные возможности доступного анализа геномов и анализа больших данных в биоинформатике, пытаются понять механизмы таких необычных возможностей у реальных живых организмов и пути приложения этих знаний для человека. "Например, мы понимаем, что человек не может вырастить отрезанное ухо, а акомис может. Почему? В размерности животного мира мышь от человека не очень далеко расположена и, соответственно, система генома очень близка. Поняв, как устроена структура акомиса и как обычные клетки фибробласты перепрограммируются в клетки хондроцитов (основа хряща), – это прямой выход на биотехнологические подходы, по крайней мере стимуляция у человека улучшенного заживления ран и регенерации", - сказал ученый, отметив, что у мышей акомисов также есть необычная способность к мгновенной остановке кровотечения без тромбообразования, что является "биомиметической подсказкой" для разработки новых лекарств. "Не надо делать человека с геном акомиса… это фантастика. Эволюция проходила через постепенное изменение базовых биохимических процессов и понимание баланса их участников… Лекарства, которые мы пьем, не меняют наш геном, они помогают конкретным биохимическим процессам. Это очень естественный, понятный и близкий пониманию путь", - пояснил Гусев. Ученые добавил, что природоподобные технологии также очень важны в сельском хозяйстве. Так, например, поняв биохимические процессы, происходящие на уровне генома у кур-несушек, можно с помощью пищевых добавок простимулировать такие, которые позволяют нестись дольше, а значит сэкономить миллионы рублей на закупку материала за границей или годы геномной селекции.
https://ria.ru/20240805/uchenye-1964143439.html
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россия, новосибирск, токио, владимир путин, наука
Наука, Россия, Новосибирск, Токио, Владимир Путин, Наука
Ученый рассказал о перспективах развития природоподобных технологий

Ученый Гусев: природоподобные технологии помогут ускорить регенерацию тканей

© Фото : FreepikУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Freepik
Ученые в лаборатории. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Развитие природоподобных технологий в перспективе сможет привести к открытию подходов для быстрой остановки кровотечений, заживления ран и регенерации тканей человека, а для сельского хозяйства дать гораздо большую продуктивность без долгих механизмов селекции, рассказал журналистам в Новосибирске российский ученый, профессор университета Джунтендо (Токио, Япония) Олег Гусев.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин своим указом поручил правительству РФ в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в стране.
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"Природоподобные технологии, биомиметика, когда мы создаем технологии на основе того, что подсмотрели в живой природе. Например, насекомые, личинка которых может выжить без воды. Это реальный вид, существующий в Африке и так переживающий засуху. Иглистая мышь (акомис), которая может потерять 80% кожи и восстановить кожный покров без единого рубца… Главный экстремофил – курица. Яйца курицы развиваются при нормальной температуре в 37 градусов и останавливают развитие, если их охладить…", - рассказал Гусев в кулуарах 14-й международной конференции "Биоинформатика регуляции и структуры геномов/системная биология", BGRS\SB-2024).
Он отметил, что в настоящее время ученые, используя открывшиеся современные возможности доступного анализа геномов и анализа больших данных в биоинформатике, пытаются понять механизмы таких необычных возможностей у реальных живых организмов и пути приложения этих знаний для человека.
"Например, мы понимаем, что человек не может вырастить отрезанное ухо, а акомис может. Почему? В размерности животного мира мышь от человека не очень далеко расположена и, соответственно, система генома очень близка. Поняв, как устроена структура акомиса и как обычные клетки фибробласты перепрограммируются в клетки хондроцитов (основа хряща), – это прямой выход на биотехнологические подходы, по крайней мере стимуляция у человека улучшенного заживления ран и регенерации", - сказал ученый, отметив, что у мышей акомисов также есть необычная способность к мгновенной остановке кровотечения без тромбообразования, что является "биомиметической подсказкой" для разработки новых лекарств.
"Не надо делать человека с геном акомиса… это фантастика. Эволюция проходила через постепенное изменение базовых биохимических процессов и понимание баланса их участников… Лекарства, которые мы пьем, не меняют наш геном, они помогают конкретным биохимическим процессам. Это очень естественный, понятный и близкий пониманию путь", - пояснил Гусев.
Ученые добавил, что природоподобные технологии также очень важны в сельском хозяйстве. Так, например, поняв биохимические процессы, происходящие на уровне генома у кур-несушек, можно с помощью пищевых добавок простимулировать такие, которые позволяют нестись дольше, а значит сэкономить миллионы рублей на закупку материала за границей или годы геномной селекции.
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