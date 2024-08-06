https://ria.ru/20240806/nauka-1964139755.html

Ученые выяснили, как диета влияет на печень

Ученые выяснили, как диета влияет на печень - РИА Новости, 06.08.2024

Ученые выяснили, как диета влияет на печень

Диеты помогают улучшить состояние печени, замедляя опасные для клеток окислительные процессы, однако для лечения застоя желчи ограничения питания, наоборот,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:00

2024-08-06T09:00

2024-08-06T09:00

наука

наука

университетская наука

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россия

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Диеты помогают улучшить состояние печени, замедляя опасные для клеток окислительные процессы, однако для лечения застоя желчи ограничения питания, наоборот, оказываются неэффективны. К такому выводу пришла группа российских ученых. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Antioxidants, сообщили в пресс-службе РНФ.Застой желчи в печени – холестаз – распространенное заболевание, которое приводит к повреждению органа: гибели клеток, воспалению, отекам и, как следствие, к нарушению его работы, говорится в сообщении.Некоторые ученые, по словам специалистов, продвигают идею о том, что облегчить состояние людей с холестазом можно с помощью диет: интервального голодания и снижения дневной нормы потребления калорий. Однако эффективность такого способа остается недоказанной.Исследователи Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина изучили влияние диет на состояние печени лабораторных животных.Для этого авторы использовали 28 самцов крыс, половине из которых перевязали желчные протоки, нарушив тем самым отток желчи из печени и смоделировав холестаз. Затем все животные были разделены на три группы: в первой крысы питались в обычном режиме, во второй – придерживались интервального голодания (24 часа голода и 24 часа полноценного кормления), а в третьей — потребляли на 35% меньше калорий от своего стандартного суточного рациона.Эксперимент показал, что при соблюдении диеты в печени животных без холестаза в 1,5 раза снизилась активность окислительных процессов, приводящих к повреждению клеточных мембран и гибели клеток печени – гепатоцитов. Это говорит об эффективности диетических ограничений для профилактики заболевания.Однако при уже возникшем холестазе диета не оказывает ни положительного, ни отрицательного влияния на состояние печени, поэтому врачам не следует рекомендовать интервальное голодание и снижение калорийности рациона пациентам с такими нарушениями, подчеркнули ученые."При холестазе главной причиной поражения клеток печени служит окислительный стресс. Наше исследование показало, что при отсутствии заболевания диеты оказывают антиоксидантное действие. Однако, если их начинать уже при холестазе, они не будут эффективны. Возможно, это связано с тем, что застой желчи настолько нарушает биохимические процессы в органе, что корректировка рациона не может это компенсировать", – цитируют в РНФ слова руководителя проекта, заведующего лабораторией структуры и функции митохондрий НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова Егора Плотникова.Он добавил, что сейчас перед учеными стоит задача провести более детальные исследования для разработки подробных эффективных протоколов питания.

https://rsport.ria.ru/20240709/pechen-1958379403.html

https://ria.ru/20221016/organ-1824354949.html

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наука, университетская наука, мгу имени м. в. ломоносова, навигатор абитуриента, российский научный фонд, россия, медицина, диета, биология, здоровье - общество, питание, пища