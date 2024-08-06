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Россия останется в топ-5 мировых производителей свинины, заявили в Бразилии - РИА Новости, 06.08.2024
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02:21 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/myaso-1964294979.html
Россия останется в топ-5 мировых производителей свинины, заявили в Бразилии
Россия останется в топ-5 мировых производителей свинины, заявили в Бразилии - РИА Новости, 06.08.2024
Россия останется в топ-5 мировых производителей свинины, заявили в Бразилии
Россия останется в топ-5 мировых производителей свинины и куриного мяса по итогам 2024 года, нарастив выпуск относительно 2023 года, говорится в презентации... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T02:21
2024-08-06T02:21
справки
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бразилия
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САН-ПАУЛО, 6 авг - РИА Новости. Россия останется в топ-5 мировых производителей свинины и куриного мяса по итогам 2024 года, нарастив выпуск относительно 2023 года, говорится в презентации Бразильской ассоциации животного белка (АВРА), представленной на пресс-конференции в преддверии Международной торговой выставки животного белка (SIAVS 2024). Как оценивают в ассоциации, свинина российского производства заняла в 2023 году пятое место и 3,4% от общей доли рынка. Производство, полагают там, в 2024 году чуть подрастет. На первом месте среди мировых производителей свинины расположился Китай, заняв 49,1% от всего рынка. На втором месте - Евросоюз с долей в 18%. Долю в 10% занимают США. На четвертом месте - Бразилия, занявшая 4,4% от всего рынка. В рейтинге по объемам экспорта свинины лидеры меняются. Так, на первом месте - Евросоюз, его объемы экспорта в 2023 году составили 3,12 миллиона тонн. На втором месте - США, поставившие в другие страны 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Тройку лидеров замыкает Канада, экспортировавшая 1,3 миллиона тонн в 2023 году. На четвертом и пятом месте расположились Бразилия (1,2 миллиона тонн) и Китай (263 тысячи тонн). Общий объем производства свинины в 2024 году глобально может вырасти на 1,5%, до 116,3 миллиона тонн. В то время как мировой экспорт этого мяса, по прогнозам, вырастет на 3,2%, до 10,4 миллиона тонн. Что касается производства куриного мяса, Россия также занимает пятое место в мире. В 2023 РФ заняла, по оценкам ассоциации, 4,8% от мирового рынка. К концу 2024 года производство, как прогнозируется, может чуть подрасти. Первое место в рейтинге и пятую часть всего объема производства мяса курицы в мире занимают США. На втором месте - Бразилия, занявшая 14,6% рынка. С небольшим отрывом на третьем месте оказался Китай с долей рынка в 14%. На четвертом месте - Евросоюз, его доля составила 10,9%. По объему экспорта куриного мяса лидирует Бразилия, поставившая в другие страны 5,1 миллиона тонн продукции. На втором и третьем местах - США (3,3 миллиона тонн) и Евросоюз (1,7 миллиона тонн). На четвертом месте - Таиланд, экспортировавший 1,1 миллиона тонн мяса курицы в 2023 году. Топ-5 замыкает Китай с показателем экспорта в 554 тысячи тонн. Общий объем производства курицы в 2024 году на мировом рынке может вырасти на 1,6%, до 105,3 миллиона тонн. В то время как мировой экспорт этого мяса вырастет на 2,3%, до 13,8 миллиона тонн, ждут в ассоциации.
https://ria.ru/20240805/selkhozeksport-1964060083.html
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справки, китай, сша, бразилия, в мире, россия
Справки, Китай, США, Бразилия, В мире, Россия
Россия останется в топ-5 мировых производителей свинины, заявили в Бразилии

АВРА: Россия останется в топ-5 мировых производителей свинины и куриного мяса

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСвиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате
Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате. Архивное фото
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САН-ПАУЛО, 6 авг - РИА Новости. Россия останется в топ-5 мировых производителей свинины и куриного мяса по итогам 2024 года, нарастив выпуск относительно 2023 года, говорится в презентации Бразильской ассоциации животного белка (АВРА), представленной на пресс-конференции в преддверии Международной торговой выставки животного белка (SIAVS 2024).
Как оценивают в ассоциации, свинина российского производства заняла в 2023 году пятое место и 3,4% от общей доли рынка. Производство, полагают там, в 2024 году чуть подрастет. На первом месте среди мировых производителей свинины расположился Китай, заняв 49,1% от всего рынка. На втором месте - Евросоюз с долей в 18%. Долю в 10% занимают США. На четвертом месте - Бразилия, занявшая 4,4% от всего рынка.
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В рейтинге по объемам экспорта свинины лидеры меняются. Так, на первом месте - Евросоюз, его объемы экспорта в 2023 году составили 3,12 миллиона тонн. На втором месте - США, поставившие в другие страны 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Тройку лидеров замыкает Канада, экспортировавшая 1,3 миллиона тонн в 2023 году. На четвертом и пятом месте расположились Бразилия (1,2 миллиона тонн) и Китай (263 тысячи тонн).
Общий объем производства свинины в 2024 году глобально может вырасти на 1,5%, до 116,3 миллиона тонн. В то время как мировой экспорт этого мяса, по прогнозам, вырастет на 3,2%, до 10,4 миллиона тонн.
Что касается производства куриного мяса, Россия также занимает пятое место в мире. В 2023 РФ заняла, по оценкам ассоциации, 4,8% от мирового рынка. К концу 2024 года производство, как прогнозируется, может чуть подрасти. Первое место в рейтинге и пятую часть всего объема производства мяса курицы в мире занимают США. На втором месте - Бразилия, занявшая 14,6% рынка. С небольшим отрывом на третьем месте оказался Китай с долей рынка в 14%. На четвертом месте - Евросоюз, его доля составила 10,9%.
По объему экспорта куриного мяса лидирует Бразилия, поставившая в другие страны 5,1 миллиона тонн продукции. На втором и третьем местах - США (3,3 миллиона тонн) и Евросоюз (1,7 миллиона тонн). На четвертом месте - Таиланд, экспортировавший 1,1 миллиона тонн мяса курицы в 2023 году. Топ-5 замыкает Китай с показателем экспорта в 554 тысячи тонн. Общий объем производства курицы в 2024 году на мировом рынке может вырасти на 1,6%, до 105,3 миллиона тонн. В то время как мировой экспорт этого мяса вырастет на 2,3%, до 13,8 миллиона тонн, ждут в ассоциации.
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