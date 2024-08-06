https://ria.ru/20240806/most-1964470738.html
Прокуратура назвала причину обрушения моста под Смоленском в апреле
Прокуратура назвала причину обрушения моста под Смоленском в апреле - РИА Новости, 06.08.2024
Прокуратура назвала причину обрушения моста под Смоленском в апреле
Причиной обрушения Панинского путепровода в Смоленской области в апреле могла стать повышенная нагрузка асфальтом, поскольку при ремонте моста новый слой был... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:59
2024-08-06T16:59
2024-08-06T16:59
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Причиной обрушения Панинского путепровода в Смоленской области в апреле могла стать повышенная нагрузка асфальтом, поскольку при ремонте моста новый слой был положен поверх старого, сообщила прокуратура региона. Путепровод обрушился в городе Вязьме Смоленской области 8 апреля. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Движение поездов на участке в районе обрушения путепровода приостанавливалось, а ночью 10 апреля было восстановлено. СУСК России по Смоленской области возбудило уголовное дело о халатности после обрушения путепровода. Прокуратура выяснила, что в 2018 и 2023 годах подрядчики в рамках исполнения муниципальных контрактов на проведение ремонта Панинского путепровода предоставили в районную администрацию подложные документы о понесенных затратах по срезке асфальтобетонного покрытия мостового сооружения. Это, по данным прокуратуры, повлекло причинение ущерба областному бюджету на сумму свыше 2 миллионов рублей. "Кроме того, укладка подрядчиками асфальтобетонного покрытия без выполнения работ по срезке поверхностного слоя асфальта привела к увеличению нагрузки на мост, что могло послужить причиной его обрушения в апреле текущего года", - говорится в сообщении. Сообщается, что прокуратура Смоленской области направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20240804/primore-1963984577.html
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смоленская область, происшествия, россия, смоленск
Смоленская область, Происшествия, Россия, Смоленск
Прокуратура назвала причину обрушения моста под Смоленском в апреле
Прокуратура: мост под Смоленском мог обрушиться из-за высокой нагрузки асфальтом
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости.
Причиной обрушения Панинского путепровода в Смоленской области в апреле могла стать повышенная нагрузка асфальтом, поскольку при ремонте моста новый слой был положен поверх старого, сообщила прокуратура
региона.
Путепровод обрушился в городе Вязьме
Смоленской области 8 апреля. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Движение поездов на участке в районе обрушения путепровода приостанавливалось, а ночью 10 апреля было восстановлено. СУСК России
по Смоленской области возбудило уголовное дело о халатности после обрушения путепровода.
Прокуратура выяснила, что в 2018 и 2023 годах подрядчики в рамках исполнения муниципальных контрактов на проведение ремонта Панинского путепровода предоставили в районную администрацию подложные документы о понесенных затратах по срезке асфальтобетонного покрытия мостового сооружения. Это, по данным прокуратуры, повлекло причинение ущерба областному бюджету на сумму свыше 2 миллионов рублей.
"Кроме того, укладка подрядчиками асфальтобетонного покрытия без выполнения работ по срезке поверхностного слоя асфальта привела к увеличению нагрузки на мост, что могло послужить причиной его обрушения в апреле текущего года", - говорится в сообщении.
Сообщается, что прокуратура Смоленской области направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), информирует надзорное ведомство.