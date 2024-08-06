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Очередь машин на въезд в Крым сократилась - РИА Новости, 06.08.2024
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14:17 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/most-1964409335.html
Очередь машин на въезд в Крым сократилась
Очередь машин на въезд в Крым сократилась - РИА Новости, 06.08.2024
Очередь машин на въезд в Крым сократилась
Порядка 600 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, время ожидания - более двух часов, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:17
2024-08-06T14:17
общество
тамань (станица)
краснодарский край
крымский мост
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КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Порядка 600 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, время ожидания - более двух часов, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края. Во вторник по состоянию на 9.00 мск в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находилось 1209 транспортных средств. "Водители, двигающиеся по направлению к Крымскому мосту. На 13.00 в очереди со стороны Тамани находится 615 ТС. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали водителей мониторить ситуацию и пережидать заторовую ситуацию в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха, а также иметь в автомобиле запас воды. Госавтоинспекция региона напоминает о возможности использования альтернативного сухопутного маршрута. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://radiosputnik.ru/20240803/most-zakharova-1963839375.html
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общество, тамань (станица), краснодарский край, крымский мост
Общество, Тамань (станица), Краснодарский край, Крымский мост
Очередь машин на въезд в Крым сократилась

Очередь машин на въезд в Крым уменьшилась вдвое

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Порядка 600 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, время ожидания - более двух часов, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
Во вторник по состоянию на 9.00 мск в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находилось 1209 транспортных средств.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
"Удивляет то…" Захарова об угрозе Буданова* по поводу Крымского моста
3 августа, 11:20
«
"Водители, двигающиеся по направлению к Крымскому мосту. На 13.00 в очереди со стороны Тамани находится 615 ТС. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей мониторить ситуацию и пережидать заторовую ситуацию в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха, а также иметь в автомобиле запас воды.
Госавтоинспекция региона напоминает о возможности использования альтернативного сухопутного маршрута.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов). Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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ОбществоТамань (станица)Краснодарский крайКрымский мост
 
 
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