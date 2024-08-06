https://ria.ru/20240806/moskva-1964410442.html
В Москве задержали иностранца, который снимал виды с помощью дрона
В Москве задержали иностранца, который снимал виды с помощью дрона - РИА Новости, 06.08.2024
В Москве задержали иностранца, который снимал виды с помощью дрона
Задержан иностранец, который с помощью дрона снимал виды в районе парка "Зарядье" в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:19
2024-08-06T14:19
2024-08-06T14:49
происшествия
москва
зарядье
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Задержан иностранец, который с помощью дрона снимал виды в районе парка "Зарядье" в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчину с иностранным гражданством задержали накануне. Он осуществлял съемку с помощью квадрокоптера в районе "Зарядья" в Москве", - сказал собеседник агентства. По его словам, на иностранца завели административное дело, дрон изъяли. Проводится дальнейшая проверка. Парк "Зарядье" находится в непосредственной близости от Кремля и Красной площади.
https://ria.ru/20240415/dron-1940099010.html
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происшествия, москва, зарядье
Происшествия, Москва, Зарядье
В Москве задержали иностранца, который снимал виды с помощью дрона
В Москве задержали иностранца за запуск дрона над "Зарядьем"