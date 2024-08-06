https://ria.ru/20240806/moskva-1964410442.html

В Москве задержали иностранца, который снимал виды с помощью дрона

В Москве задержали иностранца, который снимал виды с помощью дрона - РИА Новости, 06.08.2024

В Москве задержали иностранца, который снимал виды с помощью дрона

Задержан иностранец, который с помощью дрона снимал виды в районе парка "Зарядье" в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:19

2024-08-06T14:19

2024-08-06T14:49

происшествия

москва

зарядье

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Задержан иностранец, который с помощью дрона снимал виды в районе парка "Зарядье" в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчину с иностранным гражданством задержали накануне. Он осуществлял съемку с помощью квадрокоптера в районе "Зарядья" в Москве", - сказал собеседник агентства. По его словам, на иностранца завели административное дело, дрон изъяли. Проводится дальнейшая проверка. Парк "Зарядье" находится в непосредственной близости от Кремля и Красной площади.

https://ria.ru/20240415/dron-1940099010.html

москва

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2024

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происшествия, москва, зарядье