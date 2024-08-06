https://ria.ru/20240806/moskva-1964375762.html
Мужчина погиб при взрыве в доме на западе Москвы
Мужчина погиб при взрыве в доме на западе Москвы - РИА Новости, 06.08.2024
Мужчина погиб при взрыве в доме на западе Москвы
Мужчина погиб при взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:36
2024-08-06T12:36
2024-08-06T13:27
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мужчина погиб при взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что хлопок неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, есть пострадавшие. Также уточнялось, что сетевой газ не является причиной инцидента, утечек не обнаружено."При взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома на западе Москвы погиб мужчина", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мужчина погиб при взрыве в доме на западе Москвы
Мужчина погиб при взрыве в квартире дома на западе Москвы