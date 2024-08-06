https://ria.ru/20240806/moskva-1964367487.html
В доме на западе Москвы прогремел взрыв, погиб человек
В доме на западе Москвы прогремел взрыв, погиб человек - РИА Новости, 06.08.2024
В доме на западе Москвы прогремел взрыв, погиб человек
В квартире дома на западе Москвы прогремел взрыв, погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:15
2024-08-06T12:15
2024-08-06T22:07
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В квартире дома на западе Москвы прогремел взрыв, погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Там пояснили, что спасатели получили сообщение о происшествии по улице Артамонова, дом 7, корпус 2."По прибытии пожарно-спасательных подразделений в квартире жилого дома произошел хлопок неизвестного предмета без последующего горения", — говорится в релизе.При взрыве погиб мужчина 1962 года рождения, заявили в МВД."Около 11:40 в квартире жилого дома, расположенного на улице Артамонова, женщина обнаружила своего супруга без признаков жизни. Предварительно, произошла детонация неустановленного предмета <…>. Других пострадавших от взрыва нет", — сказали в ведомстве.При этом конструкции дома и системы жизнеобеспечения не нарушены, признаков горения нет. Незначительно повреждено остекление в комнате. Обстановка на месте спокойная, там находятся экстренные службы, отметили в МЧС.Причиной взрыва не был сетевой газ, добавили в ведомстве, уточнив, что специальная лаборатория проверила помещение и не обнаружила наличия газа или утечки.По информации ведомства, техобслуживание газового оборудования в доме проводилось 10 октября 2023 года.
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Работа оперативных служб у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв
У жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв, работают оперативные службы, жильцы находятся на улице, передает корреспондент РИА Новости
2024-08-06T12:15
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме на западе Москвы прогремел взрыв, погиб человек
В доме на западе Москвы прогремел взрыв, погиб мужчина
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В квартире дома на западе Москвы прогремел взрыв, погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Там пояснили, что спасатели получили сообщение о происшествии по улице Артамонова, дом 7, корпус 2.
«
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений в квартире жилого дома произошел хлопок неизвестного предмета без последующего горения", — говорится в релизе.
При взрыве погиб мужчина 1962 года рождения, заявили в МВД.
"Около 11:40 в квартире жилого дома, расположенного на улице Артамонова, женщина обнаружила своего супруга без признаков жизни. Предварительно, произошла детонация неустановленного предмета <…>. Других пострадавших от взрыва нет", — сказали в ведомстве.
При этом конструкции дома и системы жизнеобеспечения не нарушены, признаков горения нет. Незначительно повреждено остекление в комнате. Обстановка на месте спокойная, там находятся экстренные службы, отметили в МЧС.
Причиной взрыва не был сетевой газ, добавили в ведомстве, уточнив, что специальная лаборатория проверила помещение и не обнаружила наличия газа или утечки.
По информации ведомства, техобслуживание газового оборудования в доме проводилось 10 октября 2023 года.