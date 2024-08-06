https://ria.ru/20240806/mo-1964473114.html

На границе Курской и Сумской областей идут бои

На границе Курской и Сумской областей идут бои - РИА Новости, 06.08.2024

На границе Курской и Сумской областей идут бои

Российские армейские подразделения и пограничники отражают украинские атаки на границе в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:06

2024-08-06T17:06

2024-08-06T17:57

курская область

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456931_0:267:3163:2046_1920x0_80_0_0_0dab7b0cb893c944ae2f5d0354c29fb7.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские армейские подразделения и пограничники отражают украинские атаки на границе в Курской области, сообщило Минобороны."Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области", — говорится в релизе.В военном ведомстве пояснили, что сегодня в 08:00 примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям украинских сил в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике противника эффективно работает армейская авиация. В район боев выдвинулись резервы российской группировки на Курском направлении, добавили в Минобороны.В результате российские войска уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области сообщил сегодня утром врио губернатора Алексей Соколов. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.

https://ria.ru/20240806/ataka-1964380119.html

https://ria.ru/20240806/proryv-1964330213.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, россия