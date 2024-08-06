https://ria.ru/20240806/mo-1964473114.html
На границе Курской и Сумской областей идут бои
На границе Курской и Сумской областей идут бои - РИА Новости, 06.08.2024
На границе Курской и Сумской областей идут бои
Российские армейские подразделения и пограничники отражают украинские атаки на границе в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:06
2024-08-06T17:06
2024-08-06T17:57
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские армейские подразделения и пограничники отражают украинские атаки на границе в Курской области, сообщило Минобороны."Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области", — говорится в релизе.В военном ведомстве пояснили, что сегодня в 08:00 примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям украинских сил в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике противника эффективно работает армейская авиация. В район боев выдвинулись резервы российской группировки на Курском направлении, добавили в Минобороны.В результате российские войска уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области сообщил сегодня утром врио губернатора Алексей Соколов. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
https://ria.ru/20240806/ataka-1964380119.html
https://ria.ru/20240806/proryv-1964330213.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине
На границе Курской и Сумской областей идут бои
МО: ВС РФ и пограничники отражают атаки ВСУ на госгранице в Курской области
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Российские армейские подразделения и пограничники отражают украинские атаки на границе в Курской области, сообщило Минобороны
.
«
"Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области", — говорится в релизе.
В военном ведомстве пояснили, что сегодня в 08:00 примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.
Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям украинских сил в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике противника эффективно работает армейская авиация. В район боев выдвинулись резервы российской группировки на Курском направлении, добавили в Минобороны.
В результате российские войска уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.
О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области сообщил сегодня утром врио губернатора Алексей Соколов. В ФСБ
подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
В марте разведывательно-диверсионные группы ВСУ и боевики так называемого "Легиона "Свобода России"* несколько раз пытались прорваться на территорию России — в районе сел Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино в Белгородской области и в Теткино в Курской области. Российская разведка оперативно вскрыла их маневры, военные нанесли удары ракетным и артиллерийским вооружением. В результате противник не смог прорваться через границу и понес тяжелейшие потери в людях и технике.