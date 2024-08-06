https://ria.ru/20240806/mir-1964396928.html

В Совфеде призвали Зеленского не выдумывать велосипед

В Совфеде призвали Зеленского не выдумывать велосипед - РИА Новости, 06.08.2024

В Совфеде призвали Зеленского не выдумывать велосипед

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что основа для справедливого окончания украинского конфликта уже готова, она состоит из пунктов, предложенных президентом... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:40

2024-08-06T13:40

2024-08-06T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что основа для справедливого окончания украинского конфликта уже готова, она состоит из пунктов, предложенных президентом России, поэтому Владимиру Зеленскому не стоит выдумывать велосипед. Ранее Зеленский заявил, что уже в этом году необходимо подготовить реальную базу для справедливого окончания конфликта с Россией. "Зеленскому не стоит выдумывать велосипед. Основа для справедливого окончания украинского конфликта готова – это предложения, озвученные президентом России. Именно от этого нужно исходить и отталкиваться", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, реальных договоренностей можно достичь только путем прямых переговоров между Россией и Украиной. Потенциальной площадкой может стать одна из стран бывшего Советского Союза, а также Китай. "Это может быть Белоруссия или Казахстан. Но я не вижу возможности для переговоров в странах Евросоюза", - сказал сенатор. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20240804/kiev-1963919959.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, сергей цеков, владимир путин, нато