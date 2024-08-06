Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде призвали Зеленского не выдумывать велосипед - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 06.08.2024 (обновлено: 13:42 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/mir-1964396928.html
В Совфеде призвали Зеленского не выдумывать велосипед
В Совфеде призвали Зеленского не выдумывать велосипед - РИА Новости, 06.08.2024
В Совфеде призвали Зеленского не выдумывать велосипед
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что основа для справедливого окончания украинского конфликта уже готова, она состоит из пунктов, предложенных президентом... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:40
2024-08-06T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
сергей цеков
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что основа для справедливого окончания украинского конфликта уже готова, она состоит из пунктов, предложенных президентом России, поэтому Владимиру Зеленскому не стоит выдумывать велосипед. Ранее Зеленский заявил, что уже в этом году необходимо подготовить реальную базу для справедливого окончания конфликта с Россией. "Зеленскому не стоит выдумывать велосипед. Основа для справедливого окончания украинского конфликта готова – это предложения, озвученные президентом России. Именно от этого нужно исходить и отталкиваться", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, реальных договоренностей можно достичь только путем прямых переговоров между Россией и Украиной. Потенциальной площадкой может стать одна из стран бывшего Советского Союза, а также Китай. "Это может быть Белоруссия или Казахстан. Но я не вижу возможности для переговоров в странах Евросоюза", - сказал сенатор. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240804/kiev-1963919959.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, сергей цеков, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Владимир Путин, НАТО
В Совфеде призвали Зеленского не выдумывать велосипед

Сенатор Цеков: основа для справедливого завершения конфликта на Украине готова

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что основа для справедливого окончания украинского конфликта уже готова, она состоит из пунктов, предложенных президентом России, поэтому Владимиру Зеленскому не стоит выдумывать велосипед.
Ранее Зеленский заявил, что уже в этом году необходимо подготовить реальную базу для справедливого окончания конфликта с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Раз Россия уже проиграла, Киев готов срочно заключать мир
4 августа, 08:00
"Зеленскому не стоит выдумывать велосипед. Основа для справедливого окончания украинского конфликта готова – это предложения, озвученные президентом России. Именно от этого нужно исходить и отталкиваться", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, реальных договоренностей можно достичь только путем прямых переговоров между Россией и Украиной. Потенциальной площадкой может стать одна из стран бывшего Советского Союза, а также Китай.
"Это может быть Белоруссия или Казахстан. Но я не вижу возможности для переговоров в странах Евросоюза", - сказал сенатор.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю
1 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЦековВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала